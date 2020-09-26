«Когда закачивалась игра, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы – и выдыхал. Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы со своей резинкой. Так он восстанавливался после игры», – приводит слова Чеснаускиса Metaratings.