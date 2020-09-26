Бывший футболист «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис вспомнил о привычках легенды клуба Сергея Овчинникова.
«Когда закачивалась игра, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы – и выдыхал. Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы со своей резинкой. Так он восстанавливался после игры», – приводит слова Чеснаускиса Metaratings.
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- Чеснаускис играл за «Локомотив» в 2004 году и стал чемпионом России.
- Также литовский игрок в 2000-2003 гг. выступал за московское «Динамо».
- Сейчас Овчинников работает в тренерском штабе ЦСКА.
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