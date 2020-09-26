«Зенит» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ уничтожил «Уфу» со счетом 6:0, однако даже такая победа получилась с горьким привкусом.

По ходу встречи три игрока сине-бело-голубых получили травмы: Малком захромал и был заменен на Юрия Жиркова, а Сердара Азмуна с повреждением колена увезли на автомобиле – его заменил Андрей Мостовой.

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Деян Ловрен был заменен в перерыве. Сообщается, что причиной послужил ушиб, полученный в первом тайме, но травма хорвата не серьезна.

Хет-триком в прошедшем матче отметился Артем Дзюба, еще два мяча в ворота «Уфы» забил Азмун, один гол на свой счет записал Алексей Сутормин.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком», матч пройдет 3 октября. Команды с 20 очками делят первое место.

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