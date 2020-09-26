«Зенит» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ уничтожил «Уфу» со счетом 6:0, однако даже такая победа получилась с горьким привкусом.
По ходу встречи три игрока сине-бело-голубых получили травмы: Малком захромал и был заменен на Юрия Жиркова, а Сердара Азмуна с повреждением колена увезли на автомобиле – его заменил Андрей Мостовой.
Чемпионат России
Малком вообще не отбивает 40 млн евро. Что спасет его карьеру в России
Деян Ловрен был заменен в перерыве. Сообщается, что причиной послужил ушиб, полученный в первом тайме, но травма хорвата не серьезна.
- Хет-триком в прошедшем матче отметился Артем Дзюба, еще два мяча в ворота «Уфы» забил Азмун, один гол на свой счет записал Алексей Сутормин.
- В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком», матч пройдет 3 октября. Команды с 20 очками делят первое место.
Чемпионат России
Николич реабилитировался за дерби со «Спартаком». А Малком не потащил
Чемпионат России
Азмун побил рекорд Халка – он быстрее всех в истории «Зенита» набрал 50 очков