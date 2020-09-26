Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.
«Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь 0:6. Что случилось? Если бы я знал, наверное, этого бы не произошло. «Зенит» воспользовался тем, чем хотел. При первом же перехвате соперник создавал проблемы. У них была свобода как в пространстве, так и в единоборствах. Если говорить о нашей игре, мы держали мяч, но не создавали остроту у чужих ворот.
Это самое тяжелое поражение за время пребывания в «Уфе»? Думаю, оно может быть последним. Потому что команда «Уфа» проиграла со счетом 0:6. Не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что все возможно», – цитирует Евсеева «Чемпионат».
- После 9-ти туров на счету «Уфы» 5 очков, команда выиграла 1 матч, дважды сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
- В прошлом сезоне «Уфа» под руководством Евсеева финишировала на девятом месте.