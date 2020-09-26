Фронтмен «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0).
Артем довел число голов, забитых в составе «Зенита», до 80. Форвард вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории сине-бело-голубых, догнав Андрея Аршавина.
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Топ-6 бомбардиров в истории «Зенита»:
- 1. Александр Кержаков – 163 гола (386 матчей);
- 2. Владимир Кулик – 101 (220);
- 3. Юрий Желудков – 87 (271);
- 4. Владимир Клементьев – 84 (352);
- 5. Лев Бурчалкин – 82 (423);
- 6. Андрей Аршавин – 80 (376), Артем Дзюба – 80 (185).
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