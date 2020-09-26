Фронтмен «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0).

Артем довел число голов, забитых в составе «Зенита», до 80. Форвард вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории сине-бело-голубых, догнав Андрея Аршавина.