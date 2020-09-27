Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов восхитился забитым пенальти в исполнении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче против «Уфы».
«Пенальти Дзюбы – это театр! Его в МХАТ надо брать. Растет футболист, и он другие качества приобретает. Таким же был Эдуард Стрельцов. До тюрьмы он был один, мчался вперед мощно. Когда он вышел из тюрьмы, он стал мудрым футболистом, такие передачи раздавал!
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Нет, ну Артем не попадет, он соображает уже. Когда он бьет пенальти – он смотрит уже на поведение голкипера», – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер». Его цитирует «Спорт-Экспресс».
- В девятом туре «Зенит» выиграл у «Уфы» со счетом 6:0.
- Дзюба оформил хет-трик.
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