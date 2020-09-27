«Пенальти Дзюбы – это театр! Его в МХАТ надо брать. Растет футболист, и он другие качества приобретает. Таким же был Эдуард Стрельцов. До тюрьмы он был один, мчался вперед мощно. Когда он вышел из тюрьмы, он стал мудрым футболистом, такие передачи раздавал!