Кто посмотрит матч по ТВ

ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин. У Константина Марадишвили – перебор желтых карточек. Под вопросом – очередной камбэк не игравшего с середины августа Алана Дзагоева. Тренер Виктор Гончаренко рассказал, что полузащитник вернулся в общую группу всего несколько дней назад, и на вопрос о его участии пока нет ответа.

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«Локомотив» по-прежнему не рассчитывает на Дмитрия Баринова, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Вдобавок в матче против «Тамбова» четвертую желтую схватил Гжегож Крыховяк.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив» Фото: Getty Images

Форма

ЦСКА против «Локомотива» – центральный матч восьмого тура. Армейцы в случае победы и даже ничьей закрепятся на третьем месте, «Локомотиву» три очка нужны, чтобы выбраться из второй половины десятки.

ЦСКА идет по турниру успешно, лучше – только «Зенит» и «Спартак». В последний раз команда проиграла «Рубину» более месяца назад, а 13 сентября дернула «Спартак» со счетом 3:1. Никола Влашич находится в самом расцвете карьеры, в дебюте ярко себя проявил новичок Чидера Эджуке.

Никола Влашич Фото: Getty Images

«Локомотив» Марко Николича начал гораздо слабее, лишь однажды в последних шести матчах взяв три очка – у «Тамбова» и то со счетом 1:0. Унылые нули были с «Зенитом» и «Ростовом», «Локо» проиграл «Спартаку», «Ахмату» и скатал ничью с «Уралом». После ухода Алексея Миранчука в «Аталанту» пока получается не очень.

Лицом к лицу

В последней встрече в июле 2020-го сильнее был «Локомотив» (2:1).

За всю историю противостояния армейцы победили 75 раз, железнодорожники – 51.

ЦСКА забивает в среднем за игру с «Локо» 1,81 мяч, соперник – 1,13.

Самая крупная победа красно-синих – 8:0 в 1949 году, красно-зеленые победили 4:0 в 1961-м.

Самые результативные матчи – 5:4 и 7:2 в пользу ЦСКА, они состоялись в довоенный период.

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Локомотив»

Ставки букмекеров

ЦСКА – 2,11

Ничья – 3,49

«Локомотив» – 3,66

Армейцев считают нынешнем, а ничья считается вероятнее, чем победа «Локо». Вряд ли матч получится результативным – но стоит рассмотреть ставку на гол Влашича, который забил четыре мяча в текущем сезоне и потревожил «Локомотив» в предыдущем очном матче.

Где смотреть

В 19:00 по московскому времени прямую трансляцию центрального матча можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ». Eurosport.ru как обычно предлагает текстовый лайв для тех, кто не у телевизора.

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