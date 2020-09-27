Как отдельно взятый матч, дерби ЦСКА и «Локо» было прекрасным. Армейцы 21 раз пробили по воротам «Локомотива», Смолов дважды попал в рамку, Акинфеев трижды выручил в крутых моментах, Гилерме едва не запустил мяч себе между ног. Команда Николича выиграла в кипяченом принципиальном баттле, будучи аутсайдером – как в кино. Но сеанс кончился, и реальность обдает морозным бризом: «Локомотив» расползается на лоскуты за три недели до старта группового Лиги чемпионов.

Хоть команда Николича и победила, но даже обезжиренный ЦСКА вдесятером возил «Локо». Практически в каждой линии «железнодорожники» испытывали адские мучения. Самое простое – начать с атаки. Большинство из них «Локо» проводил правым флангом (40%), где игру разгоняли Игнатьев и Живоглядов. Гости настаивали на длинных пасах (60 против 53). Эдер слабо цеплялся за верховые мячи (4 потери), и Смолов почти весь первый тайм провел на своей половине поля в попытке вытащить мяч в атаку – чаще всего безуспешно (3 проигранных отбора). Более того, Федору еще и адски не везло: штанга и перекладина лишили его хет-трика.

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Атаки «Локо» выглядели так, будто команда изо всех сил старалась исключить из игры центр полузащиты. Потому что просто не знала, как развивать атаки с Куликовым и Магкеевым в середине поля. Без Алексея Миранчука, Дмитрия Баринов и Гжегожа Крыховяка в сердце команды зияла кровоточащая рана. И если поляк скоро вернется после дисквалификации, то Баринов будет лечить кресты до весны, а Миранчука уже не будет вовсе.

За форвардов и центр полузащиты отпахали Владислав Игнатьев и Антон Миранчук. С ними же связано и единственное креативное решение в действиях команды. Вингеры по ходу игры поменялись, что почему-то удивило армейцев и подарило массу моментов «Локо». В результате именно Миранчук после удара Игнатьева подарил Смолову идеальный голевой шанс.

Оборона «Локомотива» тоже не выглядела достаточно надежной для команды, игравшей в автобус. Большинство ударов армейцы исполнили из-за пределов штрафной (52%). Но когда ЦСКА включал проникающие пасы, центрдефы часто не успевали за перемещениями быстрых Кучаева и Эджуке. Серкейра и компания отлично блокировали прямолинейные атаки. Только у одного Мурило набралось восемь выносов, пять заблоченных ударов, шесть перехватов и отборов. Но любое креативное действие тут же взрывало дефам материнские платы. В фееричной финальной атаке ЦСКА Щенников получил перевод практически во вратарской, скинул под удар в упор на Чалова, но Федор каким-то волшебством не дотянулся до ничьей. ЦСКА такие шансы рожает редко, но любая европейская команда из Лиги чемпионов тут же отшлепает защитников «Локо».

У клуба до сих пор нет усиления под еврокубки, хотя групповой этап ЛЧ начинается уже 20 октября. В начале осени регулярно ходили слухи о возможных сделках «железнодорожников» с крепкими игроками: Соаресом и Тикиньо из «Порту», Бентеке, Санти Мины. Был даже вариант выдернуть Марио Манджукича с эмиратской пенсии, но хорвата испугали планы Василия Кикнадзе зафиксировать курс евро. Плюс единственный заметный трансфер «Локо» – Франсуа Камано. Но гвинеец еще настолько сырой, что в матче против ЦСКА, выйдя два в одного со Смоловым, смог лишь подарить мяч Магнуссону. Этим Камано заслужил настолько дикий прилив ярости Николича, что тренер с криком выскочил на поле, хотя игра не останавливалась.

Очевидно, трансферная кампания «Локо» провалилась летом, раз клуб дошел до переговоров с Денисом Глушаковым (тоже неудачных). Теперь же единственным вариантом москвичей остается Далер Кузяев, который оказался никому не нужен в Европе. Кроме того, клуб лишился Алексея Миранчука. С тех пор прошел месяц, разговоры об этом шли несколько лет, и за три недели до ЛЧ замена ему не найдена и не найдется – невозможно так быстро встроить в игру даже Месси.

Победа над ЦСКА принесла три очка «Локо», но может сыграть злую шутку над командой Николича. «Железнодорожники» победили во многом благодаря везению и проблемам соперника. Но действия самой команды и каждого игрока в отдельности (игроки «Локо» совершили 29 ошибок на поле против 19 у ЦСКА), а также полная административная разруха намекают на то, что клуб «РЖД» ждет последнее место в группе Лиги чемпионов.

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