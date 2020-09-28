Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о состоянии после полученной травмы в матче девятого тура РПЛ против «Уфы».
«Привет, дорогие друзья. Вы обо мне очень беспокоились, и я хочу поблагодарить вас за это. Вы решили, что я получил тяжелую травму. Я тоже думал, что она очень серьезная, но мы провели МРТ и увидели, что это не так. Дай бог, я сыграю в ближайших матчах. Еще раз спасибо тем, кто молился за меня», – написал 25-летний Азмун.
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Азмуна увезли с поля, Малком и Ловрен тоже травмировались перед игрой со «Спартаком»
- В матче с «Уфой» Азмуна увезли с поля на электромобиле, также травмировались Малком и Деян Ловрен.
- В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком», матч пройдет 3 октября. Команды с 20 очками делят первое место.
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