«Привет, дорогие друзья. Вы обо мне очень беспокоились, и я хочу поблагодарить вас за это. Вы решили, что я получил тяжелую травму. Я тоже думал, что она очень серьезная, но мы провели МРТ и увидели, что это не так. Дай бог, я сыграю в ближайших матчах. Еще раз спасибо тем, кто молился за меня», – написал 25-летний Азмун.