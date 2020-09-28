Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил инцидент, который произошел во время матча девятого тура РПЛ против «Локомотива».

Вместо Хёрдура Магнуссона на замену должен был выйти 31-летний Виктор Васин, но он долго копался на скамейке запасных.

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«Витя очень долго переодевался. И забыл щитки в раздевалке, это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть», – цитирует Гончаренко Sports.ru.

  • ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.
  • Единственный мяч забил нападающий Федор Смолов.

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