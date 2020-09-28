Вместо Хёрдура Магнуссона на замену должен был выйти 31-летний Виктор Васин, но он долго копался на скамейке запасных.

«Витя очень долго переодевался. И забыл щитки в раздевалке, это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть», – цитирует Гончаренко Sports.ru.