Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил инцидент, который произошел во время матча девятого тура РПЛ против «Локомотива».
Вместо Хёрдура Магнуссона на замену должен был выйти 31-летний Виктор Васин, но он долго копался на скамейке запасных.
«Витя очень долго переодевался. И забыл щитки в раздевалке, это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть», – цитирует Гончаренко Sports.ru.
- ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.
- Единственный мяч забил нападающий Федор Смолов.