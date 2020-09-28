«Останусь ли в ЦСКА? Да, я буду здесь – у меня контракт до июня 2024 года, и я могу высказать только самые приятные комплименты в адрес клуба. Понятно, что никогда не будешь уверен, что принесет новый день – трансферное окно все еще открыто, и ты не знаешь, что может произойти, но большие клубы уже укомплектовали составы. Но не в этом дело – я спокоен и предан амбициям клуба.

Скажу честно: я здесь максимально счастлив. Молодым игроком я поехал в Англию, где у меня по-настоящему не было серьезных шансов, но здесь они очень хотели меня приобрести, и вскоре я понял, что попал в большой клуб. Здесь я создал себе имя и стараюсь отплатить клубу за желание привезти меня и дать шанс. Здесь меня поддерживают, и я не чересчур амбициозный парень. Многие спрашивают, считаю ли я, что перерос эту лигу, но я всегда думаю исключительно о том, как стать лучше. Расширяйте кругозор, развивайтесь, работайте над собой. В этом контексте нет, я не перерос лигу», – цитирует игрока хорватское издание sportske.jutarnji.hr.