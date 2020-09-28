Грузинский полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили осудил «Локомотив» за ситуацию с Хвичей Кварацхелией, которого отпустили в «Рубин».

«Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе еще в школе «Динамо» Тбилиси. Я и Хвича – очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, что отпустил его», – цитирует Давиташвили Sport24.