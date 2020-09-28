Грузинский полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили осудил «Локомотив» за ситуацию с Хвичей Кварацхелией, которого отпустили в «Рубин».
«Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе еще в школе «Динамо» Тбилиси. Я и Хвича – очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, что отпустил его», – цитирует Давиташвили Sport24.
Чемпионат России
«Бери сумку и чтоб утром тебя не было». Экс-селекционер «Локо» рассказал об уходе Хвичи
- 19-летний Хвича был признан лучшим молодым игроком чемпионата России-2019/20.
- Игрок был арендован «Локомотивом» у «Рустави». В июле 2019-го он расторг контракт с грузинским клубом и перешел в «Рубин».
Чемпионат России
РПЛ раздала призы: Дзюба – лучший игрок сезона, Семак – лучший тренер
Чемпионат России
Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист