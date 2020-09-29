«Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается. Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут.