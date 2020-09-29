Подмосковные «Химки» нацелились на серьезное усиление – команда рассматривает 20 футболистов, включая экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается. Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут.

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С Глушаковым лично общается генеральный директор клуба. Если он нам скажет, будем тоже знать», – цитирует ТАСС спортивного директора Дмитрия Ульянова, который вернулся на пост после небольшого перерыва.

33-летний Глушаков смотрел с трибун победный матч «Химок» против «Динамо» (1:0). По информации «СЭ», контракт будет подписан на неделе.

  • После девяти туров «Химки» идут на 14-м месте.
  • В первых восьми турах команда набрала 3 очка, и руководство отправило в отставку тренера Дмитрия Гунько и нового спортдира.
  • Глушаков находится без клуба – летом он покинул «Ахмат».

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