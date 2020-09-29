Подмосковные «Химки» нацелились на серьезное усиление – команда рассматривает 20 футболистов, включая экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.
«Уже говорил раньше, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить, уговорить. Будем стараться усиливаться, хотя времени мало остается. Есть некие причины, которые должны сложиться, чтобы совпали пазлы. Интересные фамилии еще будут.
С Глушаковым лично общается генеральный директор клуба. Если он нам скажет, будем тоже знать», – цитирует ТАСС спортивного директора Дмитрия Ульянова, который вернулся на пост после небольшого перерыва.
33-летний Глушаков смотрел с трибун победный матч «Химок» против «Динамо» (1:0). По информации «СЭ», контракт будет подписан на неделе.
- После девяти туров «Химки» идут на 14-м месте.
- В первых восьми турах команда набрала 3 очка, и руководство отправило в отставку тренера Дмитрия Гунько и нового спортдира.
- Глушаков находится без клуба – летом он покинул «Ахмат».