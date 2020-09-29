Целый год в «Динамо» не было проблем с тренером: 5-го октября 2019-го бело-голубые избавились от Дмитрия Хохлова, который вбросил команду на 15-е место в РПЛ. Клуб временно подхватил Кирилл Новиков, и у него вдруг получилось: молодой коуч не только наладил игру, но и вытащил команду в Лигу Европы.

Это была лишь небольшая часть планов боссов «Динамо»: летом 2019-го они вывалили на трансферы 43 млн евро и не ожидали, что Хохлов опустится в зону вылета. С такими затратами руководство рассчитывало на борьбу за ЛЧ, но и ЛЕ удовлетворила, ведь старт сезона оказался провален.

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Боссы ждали прогресс в новом чемпионате и провели чистку состава – избавились от возрастных игроков с большими контрактами и маленькой игровой практикой. На помощь пришли Никола Моро, Даниил Лесовой и Даниил Фомин: включая выкуп Сильвестра Игбуна, затраты составили еще 16 млн евро.

Сильвестр Игбун («Динамо» Москва), Ярослав Ракицкий («Зенит») Фото: Getty Images

Но у Новикова не получилось удержать хороший темп, подхваченный в конце прошлого чемпионата. В РПЛ «Динамо» отстает от лидера всего на шесть очков, но важно другое. Во-первых, бело-голубые ужасно мало забивают – всего семь мячей в девяти турах (меньше только у заболевшей «Уфы» и «Ротора», который пострадал от ковидных технарей). Во-вторых, «Динамо» умудрилось проиграть разобранным «Химкам»: там еще не было побед, а за год сменилось четыре тренера.

В-третьих, самый ад календаря еще впереди. Бело-голубые проверялись лишь «Зенитом» – в ближайших шести турах их ждут «Краснодар, ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Но главный удар по Новикову нанесли даже не «Химки», а Лига Европы. Москвичи так натужно туда влетели и так безвольно вылетели. Уже в первой игре многомиллионные Максимилиан Филипп и Клинтон Н’Жи проиграли полулюбительскому «Локомотиву» из Грузии, который за всю историю выиграл лишь три матча в еврокубках. Уже тогда понеслись уверенные слухи о скором увольнении Новикова.

Победа над «Ахматом», вырванная на 93-й минуте, чуть подняла настроение бело-голубым, но «Химки» добили все надежды. По информации журналиста Вячеслава Короткина, Новиков уже написал заявление об уходе, а руководить командой в ближайшем туре будет временный коуч. Но кто станет главным?

Кирилл Новиков, «Динамо Москва» Фото: Getty Images

Желько Бувач

Одним из самых вероятных вариантов выглядит бывший ассистент Юргена Клоппа. Бувач покинул «Ливерпуль» в 2018-м из-за разногласий с немцем: тогда летели новости, что Желько хочет тренировать самостоятельно и смотрел в сторону «Арсенала». Мечты Бувача не сбылись, и после ухода с «Энфилда» он не только не стал главным в другом клубе, но и переехал в Россию на должность спортивного директора.

И вряд ли его амбиции испарились: когда ты покидаешь «Ливерпуль» с желанием самостоятельной работы, то вряд ли ищешь кабинетный вариант в Москве. Вероятно, Желько согласился на оффер бело-голубых, потому что ему обещали тренерское кресло после ухода действующего коуча. Время настало?

Об этом утверждает и «Рейтинг Букмекеров» – Бувач займет место временного тренера на игре с «Краснодаром». Именно в такой должности начинал Новиков, который в итоге продержался почти год.

Желько Бувач, Юрген Клопп Фото: Getty Images

Курбан Бердыев

Еще один большой вариант, который обсуждается в русских медиа. Его прогнозирует Максим Алланазаров из «СЭ»:

«В руководстве «Динамо» не было сомнений относительно Новикова. Делать замену лучше в перерыве на матчи сборной. Один из фаворитов – Бердыев. Близкие к Курбану люди уже работают в клубе, а значит его шансы занять пост заметно возрастают. Поражение от «Химок» – провал, сравнимый с грузинским фиаско. Думаю, что спасти сезон для «Динамо» и обеспечить хотя бы какие-то перспективы сможет только Бердыев. Вариант с иностранным тренером также рассматривается, но это будет провал. Как и назначение Бувача».

А вот инсайдер Иван Карпов имеет абсолютно противоположное мнение.

«Назначение Бердыева? Если только Соловьев с Гафиным (Юрий Соловьев – председатель правления «Динамо», Дмитрий Гафин – член правления бело-голубых – Eurosport) окончательно сойдут с ума, то тогда появление Бекиевича в «Динамо» возможно».

Курбан Бердыев Фото: Getty Images

Юрий Семин и Дмитрий Парфенов

Бердыева, который с лета 2019-го сидит без работы, регулярно отправляют во все топ-клубы с проблемными тренерами. Так происходит и другими коучами без практики: сразу после поражения от грузинского «Локомотива» на «ВТБ Арену» сватали Юрия Семина и Дмитрия Парфенова, которые ранее покинули «Локо» и «Урал».

Но после Лиги Европы прошло уже две недели, а инсайдеры обсуждают лишь Бувача и Бердыева. Скорее всего, спасать «Динамо» будет кто-то из них.

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