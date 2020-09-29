Информация о редизайне появилась у «Чемпионата». Изменения не будут глобальными – из красно-белого ромба и буквы «С» планируют убрать футбольный мяч. Руководство клуба уже ведет переговоры с Nike, чтобы использовать прежний лого на форме с ретро-мотивами к 2022 году.