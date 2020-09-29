«Спартак» рассматривает возможность возвращения старой эмблемы к 2022 году.
Информация о редизайне появилась у «Чемпионата». Изменения не будут глобальными – из красно-белого ромба и буквы «С» планируют убрать футбольный мяч. Руководство клуба уже ведет переговоры с Nike, чтобы использовать прежний лого на форме с ретро-мотивами к 2022 году.
Для сравнения – вот нынешняя эмблема «Спартака»:
А такой она будет после изменений:
«Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», – сказал гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов.
- После девяти туров РПЛ-2020/21 «Спартак» делит первое место с «Зенитом», имея 20 очков.
- Красно-белые десять раз выигрывали чемпионат страны.