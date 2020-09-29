«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я решил подать в отставку.

Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба – за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем», – написал 39-летний Новиков в инстаграме.