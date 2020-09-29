Полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото рассказал о своих ожиданиях от России перед переездом в Ростов-на-Дону.

«Подумывал о переезде в Европу, чтобы попробовать там свои силы. Я и мои агенты занимались поиском подходящего для меня клуба. Потом мне рассказали, что мной интересуется «Ростов», и мы начали обсуждать этот вариант с агентом. Он сказал, что это очень хороший шаг для моей карьеры. Разумеется, я взял какое-то время на то, чтобы подумать и взвесить все за и против, но изначально знал, что хочу быть в этом клубе.

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Посмотрел несколько матчей «Ростова», и мне сразу же понравилась философия игры команды Карпина. Она показала себя коллективом высокого уровня с очень интересным подходом к игре, к футболу. Также посмотрел на уровень лиги – мне он показался довольно высоким. В общем, смотрел матчи и думал: «О да, это та команда, где я хотел бы себя попробовать, уверен, что смогу».

Что пугало при переезде? Я мало что знал о стране. Представлял себе, конечно, довольно страшную картину – сильные, здоровые мужики, везде все курят, очень холодно... К счастью, люди здесь очень добрые, и тут совсем не холодно. Сейчас, по крайней мере. Все говорят, что мне повезло, потому что я на юге России. Мои родные очень переживали, потому что я ехал сюда один, и они тоже не знали о Ростове практически ничего. Они очень скучают по мне, но больше не переживают – мы разговариваем по телефону каждый день. Надеюсь, когда позволит ситуация, смогу привезти их в Ростов, чтоб они сами увидели, какой у нас красивый стадион и как сильно нас поддерживают болельщики», – цитирует Хасимото «Спорт-Экспресс».

Хасимото перешел в «Ростов» из «Токио», сумма трансфера составила 800 тысяч евро.

В чемпионате России-2020/21 Кенто провел 7 матчей и забил 4 мяча.

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