Легенда сборной России Сергей Игнашевич высказался о потенциальной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.
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Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – приводит слова Игнашевича «Чемпионат».
- Игнашевич выступал за сборную России в 2002-2018 гг., вместе с национальной командой выходил в полуфинал Евро-2008 и четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
- Жиго в чемпионате России-2020/21 провел 8 матчей и забил 1 мяч.
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