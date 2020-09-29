Легенда сборной России Сергей Игнашевич высказался о потенциальной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

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Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

  • Игнашевич выступал за сборную России в 2002-2018 гг., вместе с национальной командой выходил в полуфинал Евро-2008 и четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
  • Жиго в чемпионате России-2020/21 провел 8 матчей и забил 1 мяч.

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