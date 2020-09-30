Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не понял шутку о фейковой переписке своей жены Анны и нападающего ЦСКА Николы Влашича, которого, по слухам, планируют приобрести сине-бело-голубые.

В соцсетях Sports.ru появился пост следующего содержания: «Оказывается, не только в фигурном катании переманивают спортсменов... К нам попала секретная переписка!» Далее идет скриншот шуточной переписки Анны и Николы в директе инстаграма.

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«Николочка, привет, Сергей Богданович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и весь «Зенит» тоже. Мы в ноябре будем играть в ЛЧ. Матчей будет много и специалистов тоже. Много легионеров. Мы открыты и на связи».

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Виктора Михалыча [Гончаренко]».

Переписка – пародия на диалог музыкального продюсера Яны Рудковской и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой: жена Евгения Плющенко предложила спортсменке сотрудничество, но та ответила, что остается у Этери Тутберидзе. Это поняли не все и приняли «переписку» Семак и Влашича за чистую монету. Один из пользователей инстаграма оскорбил Анну.

«Уважаемая Анна, будьте так любезны пойти на *** [хрен] вместе со своим Сергеем Богдановичем. С любовью от болельщиков ЦСКА», – написал мужчина по имени Сергей Зеленин.

44-летний Семак не выдержал и вступился за жену.

«Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку моей жены, сочтя это удачной шуткой. Одно дело, когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое – когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию и размещают это на ранее уважаемом мной ресурсе.

Следующий «герой» сториз позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину, прячась под маской болельщика ЦСКА... У меня много знакомых и друзей – настоящих армейцев – но таких нет ни одного», – написал Семак в инстаграме.

В похожей манере переписку Рудковской и Загитовой спародировал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин – Артем Дзюба якобы пригласил его в сборную России по футболу.

В комментариях у Семака отсылку также поняли не все подписчики.

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