Летом 2011 года финансовый фэйр-плей уже существовал, но был таким плюшевым, что гранды вообще о нем не парились. Зато переживали о другом: в России появился клуб, готовый подписывать суперзвезд на сумасшедшие деньги. Ленты новостей переполнялись инсайдами про «Анжи» – миллиардер Сулейман Керимов вел себя так, словно собирался выиграть с дагестанским клубом Лигу чемпионов.

Правда, из-за лимита Керимов подписывал не только Роберто Карлоса и Самюэля Это’О, но и заваливал кэшем русских игроков. Дебютным мегатрансфером стал Юрий Жирков: формально человек выиграл с «Челси» АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а фактически либо лечился, либо тосковал на лавке. Для «Анжи» та сделка была не только практичной (Юре исполнялось всего 28), но и статусной – Сулейман показал, что способен договориться даже с Абрамовичем.

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Жирков (оф. сайт Анжи) Фото: From Official Website

Сам Жирков тоже верил в махачкалинский проект, но в России парня вообще не поняли. Во-первых, сразу нашли цитату Юрия о том, что если он и вернется в РПЛ, то в ЦСКА. Тогда к таким репликам относились крайне принципиально – Жиркова сразу выставили треплом.

Во-вторых, людей бесила зарплата полузащитника: его 5 млн евро в год срезонировали даже сильнее, чем 20 млн для Это’О. Все соглашались: Жирков бездушно променял европейскую мечту на российские деньги. Опять же, девять лет назад такой подход еще удивлял и вызывал презрение.

Была и третья причина, сложная и неприятная. Как раз в 2011 году фанаты московских клубов договорились бойкотировать выезда на Кавказ – считалось, что туда гонять реально опасно. «Неоднократно, помимо традиционных «камнепадов», фиксировались случаи применения холодного и огнестрельного оружия», – цитата из заявления фанов «Спартака». Болельщики ЦСКА и «Локо» тоже игнорировали кавказские трипы, причем официально бойкот закончился лишь в 2019-м. Но в те времена, когда в «Анжи» переходил Жирков, тема стояла очень остро. Юрия открыто осуждали за сотрудничество с дагестанцами: слово «подстилка» – самое мягкое, что можно найти в древних комментариях.

Сконцентрированная ненависть фанатов выплеснулась на Юру в августе 2011-го во время товарищеской игры с сербами. Жиркова освистывали, скандировали «Магомед» и просто оскорбляли с трибун. Говорят, в перерыве он даже пустил слезу от обиды, но эту версию не подтверждали игроки сборной. Зато никто не отрицал: команду взбесило, что вместо поддержки с трибун мочат собственного футболиста.

Юрий Жирков в матче против Саудовской Аравии на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

В той чудовищной ситуации нашлись и плюсы – например, выяснилось, что Жиркова поддерживают центральные сектора: там сидели адекватные люди, которые скандировали имя полузащитника, стараясь заглушить фриков. Сам же Юра так завелся, что осенью 2011-го его игре за сборную аплодировали все – даже те, кто чуть раньше свистел. Конечно, негатив от самых радикальных хейтеров сохранился, но уже не напрягал – его было практически не слышно.

Вскоре Юра по-настоящему адаптировался в «Анжи». «Магомедом называют многие. Это имя уже закрепилось. Маленькие дети на стадионе мне уже кричат: «Мага! Мага!» И я откликаюсь», – говорил Жирков в апреле 2013-го. Но он рано радовался: как раз в те дни гремело интервью его жены Инны, выигравшей титул «Миссис Россия-2012». Борис Соболев спрашивал Жиркову про Агнию Барто, Грибоедовский вальс и астрономию, а она (если верить смонтированной програмие) ни на что не ответила. Видео тут же разобрали на мемы, а саму Инну затравили – ей даже пришлось отказаться от награды.

Так сложилось, что как раз после интервью «Зенит» дома играл с «Анжи». Питерцы уступили, а Вираж весь матч провоцировал гостевых фанатов. Среди чантов был и такой: «Почему Жиркова Инна так тупа и примитивна? Потому что муж Юрец любит лишь тупых овец». После матча видео с кричалкой выкладывали в фанатских пабликах – считалось, что это верх поэзии и остроумия.

Спустя 2,5 года Юрий Жирков стал игроком «Зенита». Внезапно выяснилось, что он скромный и трудолюбивый парень, суперпрофессиональный футболист, да и вообще одна из легенд русского футбола.

Жирков сыграл на домашнем ЧМ, вошел в пятерку по матчам за сборную (в теории может стать вторым) и выжигает левый фланг даже в 37.

Больше всего респектов Жирков заслужил в 2018-м: тогда даже Геннадий Орлов говорил, что тяжелая травма ахилла не позволит Юрию вернуться на поле. Но вместо завершения карьеры он перетерпел боль и восстановился, а 1 сентября 2019-го прибил «Спартак» смачнейшим выстрелом в дальний.

После этого Жирков окончательно стал для фанатов «Зенита» Юрием Валентиновичем. Его давно никто не называет Магомедом, а на Вираже явно стыдятся, что когда-то оскорбляли Инну и Юру. Карьера Жиркова доказывает: грамотнее всего воспринимать хейт как мотивацию. Ведь всем будет наплевать, сколько ты зарабатываешь и где играешь, если ты долго, честно и самоотверженно вкалываешь.

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