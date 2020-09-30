6 октября в продажу поступит футбольный симулятор FIFA 21 – бросающихся в глаза изменений будет немного, но что точно поменяется, так это рейтинги игроков. В новом выпуске игры уже по традиции Россию представят три московских клуба: ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Рейтинги футболистов российских команд, а также рейтинги российских футболистов из зарубежных чемпионатов уже слиты в интернет.

Мы проштудировали базу данных и собрали все рейтинги российских клубов и российских футболистов из FIFA 21 здесь. К сожалению, рейтинги игроков сборной России в интернет еще не слили, а значит показатели Артема Дзюбы и других игроков сборной не из Европы, ЦСКА, «Локо» и «Спартака» пока остаются неизвестными.

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Рейтинги игроков ЦСКА

Марио Фернандес Фото: Getty Images

Игрок Гражданство Рейтинг Марио Фернандес Россия 82 Игорь Акинфеев Россия 80 Никола Влашич Хорватия 80 Алан Дзагоев Россия 76 Чидера Эджуке Нигерия 75 Георгий Щенников Россия 75 Федор Чалов Россия 74 Виктор Васин Россия 73 Хёрдур Магнуссон Исландия 73 Иван Обляков Россия 72 Ильзат Ахметов Россия 72 Арнор Сигурдссон Исландия 71 Константин Кучаев Россия 71 Кирилл Набабкин Россия 71 Кристиан Бистрович Хорватия 70 Адольфо Гайч Аргентина 70 Яка Бийол Словения 70 Игорь Дивеев Россия 69 Илья Шкурин Беларусь 65 Вадим Карпов Россия 63 Константин Марадишвили Россия 62 Наир Тикнизян Россия 62 Никита Котин Россия 56

Как и в FIFA 20, лучшие российские футболисты выступают за ЦСКА – это Марио Фернандес и Игорь Акинфеев. Их рейтинги абсолютно не изменились за год. Зато на три пункта поднялся Никола Влашич и Игорь Дивеев, на четыре – Константин Кучаев. Даунгрейднулись Федор Чалов (-2) и Виктор Васин (-2), а также Дзагоев, Обляков и Ахметов (у всех -1).

Рейтинги игроков «Локомотива»

Гжегож Крыховяк Фото: Getty Images

Игрок Гражданство Рейтинг Гжегож Крыховяк Польша 80 Ведран Чорлука Хорватия 79 Гилерме Россия 78 Антон Миранчук Россия 76 Федор Смолов Россия 76 Владислав Игнатьев Россия 75 Франсуа Камано Гвинея 75 Дмитрий Баринов Россия 75 Эдер Португалия 74 Мацей Рыбус Польша 74 Рифат Жемалетдинов Россия 72 Дмитрий Живоглядов Россия 71 Слободан Райкович Сербия 71 Лука Джорджевич Черногория 70 Михаил Лысов Россия 69 Антон Коченков Россия 68 Мурило Серкейра Бразилия 68 Виталий Лысцов Россия 67 Дмитрий Рыбчинский Россия 65 Станислав Магкеев Россия 64 Роман Тугарев Россия 63 Борис Ротенберг Финляндия 62 Жасур Жалолиддинов Узбекистан 60 Даниил Куликов Россия 60 Алексей Миронов Россия 59

По сравнению с FIFA 20 в «Локо» похорошели поляки Крыховяк и Рыбус (+2), столько же прибавил Игнатьев и Жемалетдинов, а вот у Баринова сразу +4. Опустились рейтинги у Антона Миранчука и Эдера (-1), но сильнее всех изменения коснулись Чорлуки (-3) и Смолова (-4) – голы Федора «Барсе» и «Реалу» не помогли удержать солидные 80. Вы удивитесь, но немного изменился даже Борис Ротенберг: да, у него стабильные 62, но за год его показатель ударов улучшился с 37 до 38. Зато защита упала на два пунтка (63), а физика на один (62).

Рейтинги игроков «Спартака»

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Игрок Гражданство Рейтинг Алекснадр Кокорин Россия 78 Самуэль Жиго Франция 78 Роман Зобнин Россия 78 Геогрий Джикия Россия 77 Александр Селихов Россия 76 Зелимхан Бакаев Россия 75 Айртон Бразилия 75 Эсекиэль Понсе Аргентина 74 Александр Соболев Россия 74 Алекс Крал Чехия 74 Александр Максименко Россия 73 Резиуан Мирзов Россия 71 Йордан Ларссон Швеция 71 Андрей Ещенко Россия 71 Илья Кутепов Россия 71 Николай Рассказов Россия 71 Сергей Ребров Россия 70 Наиль Умяров Россия 68 Павел Маслов Россия 66 Максим Глушенков Россия 64 Михаил Игнатов Россия 64 Остон Урунов Узбекистан 64 Илья Гапонов Россия 63 Сильванус Нимели Либерия 60 Илья Голосов Россия 57

В FIFA 20 лучшим игроком «Спартака» был Роман Зобнин, но за год он сбавил единицу и пропустил вперед Жиго – у защитника мощный прогресс в команде и +2. Плохой сезон сказался на показателях Джикии (-1), Понсе (-1), Селихова и Ещенко (-2), Кутепова и Реброва (-3). Выросли в основном молодые игроки: у Рассказова и Ларссона буст +2, у Максименко и Айртона +3, у Бакаева +4, у Маслова и Умярова +5.

Рейтинги российских игроков в иностранных чемпионатах

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Игрок Команда Рейтинг Алексей Миранчук «Аталанта» 79 Александр Головин «Монако» 79 Денис Черышев «Валенсия» 77 Федор Кудряшов «Антальяспор» 73 Александр Жиров «Зандхаузен» 71 Эдгар Приб «Фортуна» 70 Стас Ильюченко «Пхохан Стилерс» 70 Иван Злобин «Фамаликан» 70 Евгений Башкиров «Заглембе» 69 Никита Хайкин «Будё/Глимт» 63 Амир Адуев «Монпелье» 61 Леон Классен «Мюнхен-1860» 60

Черышев за год потерял два пункта, Алексей Миранчук прибавил один, а рейтинг Головина остался без изменений. Выросли показатели Жирова (+1) и Ильюченко (+2), которые провели отличные сезоны, правда, во второй лиге Германии и чемпе Кореи. Закономерно взлетели голкипер Хайкин, который идет на чемпионство с норвежским «Будё» (+6), и молодой русский немец Классен из третьей лиги Германии (тоже +6).

Впервые за долгое время рейтинги российских команд и футболистов не вызывают больших вопросов и удивлений – как минимум закономерна их динамика вверх и вниз. Ну а покупать новую FIFA ради того, чтобы выиграть Серию А «Аталантой» и забить Миранчуком больше голов, чем забьет Роналду, – решение за вами.

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