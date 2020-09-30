6 октября в продажу поступит футбольный симулятор FIFA 21 – бросающихся в глаза изменений будет немного, но что точно поменяется, так это рейтинги игроков. В новом выпуске игры уже по традиции Россию представят три московских клуба: ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Рейтинги футболистов российских команд, а также рейтинги российских футболистов из зарубежных чемпионатов уже слиты в интернет.
Мы проштудировали базу данных и собрали все рейтинги российских клубов и российских футболистов из FIFA 21 здесь. К сожалению, рейтинги игроков сборной России в интернет еще не слили, а значит показатели Артема Дзюбы и других игроков сборной не из Европы, ЦСКА, «Локо» и «Спартака» пока остаются неизвестными.
Рейтинги игроков ЦСКА
Марио Фернандес
Фото: Getty Images
|Игрок
|Гражданство
|Рейтинг
|Марио Фернандес
|Россия
|82
|Игорь Акинфеев
|Россия
|80
|Никола Влашич
|Хорватия
|80
|Алан Дзагоев
|Россия
|76
|Чидера Эджуке
|Нигерия
|75
|Георгий Щенников
|Россия
|75
|Федор Чалов
|Россия
|74
|Виктор Васин
|Россия
|73
|Хёрдур Магнуссон
|Исландия
|73
|Иван Обляков
|Россия
|72
|Ильзат Ахметов
|Россия
|72
|Арнор Сигурдссон
|Исландия
|71
|Константин Кучаев
|Россия
|71
|Кирилл Набабкин
|Россия
|71
|Кристиан Бистрович
|Хорватия
|70
|Адольфо Гайч
|Аргентина
|70
|Яка Бийол
|Словения
|70
|Игорь Дивеев
|Россия
|69
|Илья Шкурин
|Беларусь
|65
|Вадим Карпов
|Россия
|63
|Константин Марадишвили
|Россия
|62
|Наир Тикнизян
|Россия
|62
|Никита Котин
|Россия
|56
Как и в FIFA 20, лучшие российские футболисты выступают за ЦСКА – это Марио Фернандес и Игорь Акинфеев. Их рейтинги абсолютно не изменились за год. Зато на три пункта поднялся Никола Влашич и Игорь Дивеев, на четыре – Константин Кучаев. Даунгрейднулись Федор Чалов (-2) и Виктор Васин (-2), а также Дзагоев, Обляков и Ахметов (у всех -1).
Рейтинги игроков «Локомотива»
Гжегож Крыховяк
Фото: Getty Images
|Игрок
|Гражданство
|Рейтинг
|Гжегож Крыховяк
|Польша
|80
|Ведран Чорлука
|Хорватия
|79
|Гилерме
|Россия
|78
|Антон Миранчук
|Россия
|76
|Федор Смолов
|Россия
|76
|Владислав Игнатьев
|Россия
|75
|Франсуа Камано
|Гвинея
|75
|Дмитрий Баринов
|Россия
|75
|Эдер
|Португалия
|74
|Мацей Рыбус
|Польша
|74
|Рифат Жемалетдинов
|Россия
|72
|Дмитрий Живоглядов
|Россия
|71
|Слободан Райкович
|Сербия
|71
|Лука Джорджевич
|Черногория
|70
|Михаил Лысов
|Россия
|69
|Антон Коченков
|Россия
|68
|Мурило Серкейра
|Бразилия
|68
|Виталий Лысцов
|Россия
|67
|Дмитрий Рыбчинский
|Россия
|65
|Станислав Магкеев
|Россия
|64
|Роман Тугарев
|Россия
|63
|Борис Ротенберг
|Финляндия
|62
|Жасур Жалолиддинов
|Узбекистан
|60
|Даниил Куликов
|Россия
|60
|Алексей Миронов
|Россия
|59
По сравнению с FIFA 20 в «Локо» похорошели поляки Крыховяк и Рыбус (+2), столько же прибавил Игнатьев и Жемалетдинов, а вот у Баринова сразу +4. Опустились рейтинги у Антона Миранчука и Эдера (-1), но сильнее всех изменения коснулись Чорлуки (-3) и Смолова (-4) – голы Федора «Барсе» и «Реалу» не помогли удержать солидные 80. Вы удивитесь, но немного изменился даже Борис Ротенберг: да, у него стабильные 62, но за год его показатель ударов улучшился с 37 до 38. Зато защита упала на два пунтка (63), а физика на один (62).
Рейтинги игроков «Спартака»
Александр Кокорин
Фото: Getty Images
|Игрок
|Гражданство
|Рейтинг
|Алекснадр Кокорин
|Россия
|78
|Самуэль Жиго
|Франция
|78
|Роман Зобнин
|Россия
|78
|Геогрий Джикия
|Россия
|77
|Александр Селихов
|Россия
|76
|Зелимхан Бакаев
|Россия
|75
|Айртон
|Бразилия
|75
|Эсекиэль Понсе
|Аргентина
|74
|Александр Соболев
|Россия
|74
|Алекс Крал
|Чехия
|74
|Александр Максименко
|Россия
|73
|Резиуан Мирзов
|Россия
|71
|Йордан Ларссон
|Швеция
|71
|Андрей Ещенко
|Россия
|71
|Илья Кутепов
|Россия
|71
|Николай Рассказов
|Россия
|71
|Сергей Ребров
|Россия
|70
|Наиль Умяров
|Россия
|68
|Павел Маслов
|Россия
|66
|Максим Глушенков
|Россия
|64
|Михаил Игнатов
|Россия
|64
|Остон Урунов
|Узбекистан
|64
|Илья Гапонов
|Россия
|63
|Сильванус Нимели
|Либерия
|60
|Илья Голосов
|Россия
|57
В FIFA 20 лучшим игроком «Спартака» был Роман Зобнин, но за год он сбавил единицу и пропустил вперед Жиго – у защитника мощный прогресс в команде и +2. Плохой сезон сказался на показателях Джикии (-1), Понсе (-1), Селихова и Ещенко (-2), Кутепова и Реброва (-3). Выросли в основном молодые игроки: у Рассказова и Ларссона буст +2, у Максименко и Айртона +3, у Бакаева +4, у Маслова и Умярова +5.
Рейтинги российских игроков в иностранных чемпионатах
Алексей Миранчук
Фото: Getty Images
|Игрок
|Команда
|Рейтинг
|Алексей Миранчук
|«Аталанта»
|79
|Александр Головин
|«Монако»
|79
|Денис Черышев
|«Валенсия»
|77
|Федор Кудряшов
|«Антальяспор»
|73
|Александр Жиров
|«Зандхаузен»
|71
|Эдгар Приб
|«Фортуна»
|70
|Стас Ильюченко
|«Пхохан Стилерс»
|70
|Иван Злобин
|«Фамаликан»
|70
|Евгений Башкиров
|«Заглембе»
|69
|Никита Хайкин
|«Будё/Глимт»
|63
|Амир Адуев
|«Монпелье»
|61
|Леон Классен
|«Мюнхен-1860»
|60
Черышев за год потерял два пункта, Алексей Миранчук прибавил один, а рейтинг Головина остался без изменений. Выросли показатели Жирова (+1) и Ильюченко (+2), которые провели отличные сезоны, правда, во второй лиге Германии и чемпе Кореи. Закономерно взлетели голкипер Хайкин, который идет на чемпионство с норвежским «Будё» (+6), и молодой русский немец Классен из третьей лиги Германии (тоже +6).
Впервые за долгое время рейтинги российских команд и футболистов не вызывают больших вопросов и удивлений – как минимум закономерна их динамика вверх и вниз. Ну а покупать новую FIFA ради того, чтобы выиграть Серию А «Аталантой» и забить Миранчуком больше голов, чем забьет Роналду, – решение за вами.