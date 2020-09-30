6 октября в продажу поступит футбольный симулятор FIFA 21 – бросающихся в глаза изменений будет немного, но что точно поменяется, так это рейтинги игроков. В новом выпуске игры уже по традиции Россию представят три московских клуба: ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Рейтинги футболистов российских команд, а также рейтинги российских футболистов из зарубежных чемпионатов уже слиты в интернет.

Мы проштудировали базу данных и собрали все рейтинги российских клубов и российских футболистов из FIFA 21 здесь. К сожалению, рейтинги игроков сборной России в интернет еще не слили, а значит показатели Артема Дзюбы и других игроков сборной не из Европы, ЦСКА, «Локо» и «Спартака» пока остаются неизвестными.

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Рейтинги игроков ЦСКА

Марио Фернандес

Фото: Getty Images

ИгрокГражданствоРейтинг
Марио Фернандес Россия82
Игорь Акинфеев Россия80
Никола Влашич Хорватия80
Алан Дзагоев Россия76
Чидера Эджуке Нигерия75
Георгий Щенников Россия75
Федор Чалов Россия74
Виктор Васин Россия73
Хёрдур Магнуссон Исландия73
Иван Обляков Россия72
Ильзат Ахметов Россия72
Арнор Сигурдссон Исландия71
Константин Кучаев Россия71
Кирилл Набабкин Россия71
Кристиан Бистрович Хорватия70
Адольфо Гайч Аргентина70
Яка Бийол Словения70
Игорь Дивеев Россия69
Илья Шкурин Беларусь65
Вадим Карпов Россия63
Константин Марадишвили Россия62
Наир Тикнизян Россия62
Никита Котин Россия56

Как и в FIFA 20, лучшие российские футболисты выступают за ЦСКА – это Марио Фернандес и Игорь Акинфеев. Их рейтинги абсолютно не изменились за год. Зато на три пункта поднялся Никола Влашич и Игорь Дивеев, на четыре – Константин Кучаев. Даунгрейднулись Федор Чалов (-2) и Виктор Васин (-2), а также Дзагоев, Обляков и Ахметов (у всех -1).

Рейтинги игроков «Локомотива»

Гжегож Крыховяк

Фото: Getty Images

ИгрокГражданствоРейтинг
Гжегож Крыховяк Польша80
Ведран Чорлука Хорватия79
ГилермеРоссия78
Антон Миранчук Россия76
Федор Смолов Россия76
Владислав Игнатьев Россия75
Франсуа Камано Гвинея75
Дмитрий Баринов Россия75
ЭдерПортугалия74
Мацей Рыбус Польша74
Рифат Жемалетдинов Россия72
Дмитрий Живоглядов Россия71
Слободан Райкович Сербия71
Лука Джорджевич Черногория70
Михаил Лысов Россия69
Антон Коченков Россия68
Мурило Серкейра Бразилия68
Виталий Лысцов Россия67
Дмитрий Рыбчинский Россия65
Станислав Магкеев Россия64
Роман Тугарев Россия63
Борис Ротенберг Финляндия62
Жасур Жалолиддинов Узбекистан60
Даниил Куликов Россия60
Алексей Миронов Россия59

По сравнению с FIFA 20 в «Локо» похорошели поляки Крыховяк и Рыбус (+2), столько же прибавил Игнатьев и Жемалетдинов, а вот у Баринова сразу +4. Опустились рейтинги у Антона Миранчука и Эдера (-1), но сильнее всех изменения коснулись Чорлуки (-3) и Смолова (-4) – голы Федора «Барсе» и «Реалу» не помогли удержать солидные 80. Вы удивитесь, но немного изменился даже Борис Ротенберг: да, у него стабильные 62, но за год его показатель ударов улучшился с 37 до 38. Зато защита упала на два пунтка (63), а физика на один (62).

Рейтинги игроков «Спартака»

Александр Кокорин

Фото: Getty Images

ИгрокГражданствоРейтинг
Алекснадр Кокорин Россия78
Самуэль Жиго Франция78
Роман Зобнин Россия78
Геогрий Джикия Россия77
Александр Селихов Россия76
Зелимхан Бакаев Россия75
АйртонБразилия75
Эсекиэль Понсе Аргентина74
Александр Соболев Россия74
Алекс Крал Чехия74
Александр Максименко Россия73
Резиуан Мирзов Россия71
Йордан Ларссон Швеция71
Андрей Ещенко Россия71
Илья Кутепов Россия71
Николай Рассказов Россия71
Сергей Ребров Россия70
Наиль Умяров Россия68
Павел Маслов Россия66
Максим Глушенков Россия64
Михаил Игнатов Россия64
Остон Урунов Узбекистан64
Илья Гапонов Россия63
Сильванус Нимели Либерия60
Илья Голосов Россия57

В FIFA 20 лучшим игроком «Спартака» был Роман Зобнин, но за год он сбавил единицу и пропустил вперед Жиго – у защитника мощный прогресс в команде и +2. Плохой сезон сказался на показателях Джикии (-1), Понсе (-1), Селихова и Ещенко (-2), Кутепова и Реброва (-3). Выросли в основном молодые игроки: у Рассказова и Ларссона буст +2, у Максименко и Айртона +3, у Бакаева +4, у Маслова и Умярова +5.

Рейтинги российских игроков в иностранных чемпионатах

Алексей Миранчук

Фото: Getty Images

ИгрокКомандаРейтинг
Алексей Миранчук «Аталанта»79
Александр Головин «Монако»79
Денис Черышев «Валенсия»77
Федор Кудряшов «Антальяспор»73
Александр Жиров «Зандхаузен»71
Эдгар Приб «Фортуна»70
Стас Ильюченко «Пхохан Стилерс»70
Иван Злобин «Фамаликан»70
Евгений Башкиров «Заглембе»69
Никита Хайкин «Будё/Глимт»63
Амир Адуев «Монпелье»61
Леон Классен «Мюнхен-1860»60

Черышев за год потерял два пункта, Алексей Миранчук прибавил один, а рейтинг Головина остался без изменений. Выросли показатели Жирова (+1) и Ильюченко (+2), которые провели отличные сезоны, правда, во второй лиге Германии и чемпе Кореи. Закономерно взлетели голкипер Хайкин, который идет на чемпионство с норвежским «Будё» (+6), и молодой русский немец Классен из третьей лиги Германии (тоже +6).

Впервые за долгое время рейтинги российских команд и футболистов не вызывают больших вопросов и удивлений – как минимум закономерна их динамика вверх и вниз. Ну а покупать новую FIFA ради того, чтобы выиграть Серию А «Аталантой» и забить Миранчуком больше голов, чем забьет Роналду, – решение за вами.

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