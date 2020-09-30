Букмекерская компания Winline запускает в российском футболе уникальный проект, получивший имя Winline Derby.

Под этим названием объединены матчи между клубами-партнерами Winline: «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». В связи с такими мощными спонсорскими активами бренд Winline решил назвать матчи между своими партнерами «Winline Derby» и закрепить это название у аудитории болельщиков.

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«Эти игры всегда стоят особняком от остальных игр чемпионата, отличаясь своей принципиальностью, амбициями, эмоциональностью и зрелищностью», – заявлено в пресс-релизе.

Winline

Фото: Eurosport

Календарь Winline Derby на сезон-2020/21:

  • 3 октября – «Спартак» – «Зенит»,
  • 25 октября – «Краснодар» – «Спартак»,
  • 8 ноября – «Зенит» – «Краснодар»,
  • 16 декабря – «Зенит» – «Спартак»,
  • 7 марта – «Спартак» – «Краснодар»,
  • 18 апреля – «Краснодар» – «Зенит».

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