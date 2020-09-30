Букмекерская компания Winline запускает в российском футболе уникальный проект, получивший имя Winline Derby.
Под этим названием объединены матчи между клубами-партнерами Winline: «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». В связи с такими мощными спонсорскими активами бренд Winline решил назвать матчи между своими партнерами «Winline Derby» и закрепить это название у аудитории болельщиков.
«Эти игры всегда стоят особняком от остальных игр чемпионата, отличаясь своей принципиальностью, амбициями, эмоциональностью и зрелищностью», – заявлено в пресс-релизе.
Winline
Фото: Eurosport
Календарь Winline Derby на сезон-2020/21:
- 3 октября – «Спартак» – «Зенит»,
- 25 октября – «Краснодар» – «Спартак»,
- 8 ноября – «Зенит» – «Краснодар»,
- 16 декабря – «Зенит» – «Спартак»,
- 7 марта – «Спартак» – «Краснодар»,
- 18 апреля – «Краснодар» – «Зенит».