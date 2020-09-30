Под этим названием объединены матчи между клубами-партнерами Winline: «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». В связи с такими мощными спонсорскими активами бренд Winline решил назвать матчи между своими партнерами «Winline Derby» и закрепить это название у аудитории болельщиков.