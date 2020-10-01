Сезон в разгаре, а на рынке свободных агентов все еще полно русских игроков. Собрали топ самых ценных футболистов, которых можно забрать бесплатно без оглядки на лимит.

1. Далер Кузяев (стоимость по Transfermarkt: 8 млн евро)

Чемпионат России Кузяев может перейти в «Локо» под ЛЧ, Николич уже за (Илья Казаков) 23/09/2020 В 19:50

Полузащитник сборной России и бывший игрок «Зенита» – самый ценный актив списка. У 27-летнего игрока есть множество вариантов в РПЛ, но он смотрит только в Европу. В отличие от Романа Нойштедтера, отсутствие игровой практики на клубном уровне не сказывается на перспективах Кузяева в сборной. «Мы подготовим его, когда он приедет. У нас все-таки три игры. На прошлом сборе Кузяев все показал. Если бы тогда кто-то не знал, что он месяц не играл, то и не понял бы этого.

Мы не можем его подгонять, чтобы он быстрее определялся с командой. Трансферы не складываются по желанию, должно многое сложиться. Я отношусь к этому с пониманием. Дайте игроку принять решение, которое он хочет. Если у него что-то не получится, то он будет открыт для российских клубов. Он не запутался. Далер концентрируется на желании, которое у него есть. Он поставил себе цель», – объяснил Черчесов решение о вызове Кузяева.

Слухи связывают игрока с «Хоффенхаймом», «Валенсией», «Уотфордом» и «Саутгемптоном», но до конкретики пока так и не дошло. С вариантами на российском рынке у Далера проблем не будет – его, кажется, рад видеть каждый клуб из верхней части таблицы, но приоритетное право переговоров у «Зенита», последнего на данный момент работодателя футболиста.

Далер Кузяев, Россия – Хорватия, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

2. Антон Митрюшкин (стоимость: 1,8 млн евро)

У 24-летнего голкипера закончился контракт со швейцарским «Сьоном». Чемпион Европы в составе юношеской сборной России и лучший игрок турнира по версии УЕФА в июле тренировался с «Монако» – возможно, он станет новым одноклубником Александра Головина. По информации «Спорт-Экспресса», Митрюшкиным интересуются и на родине – правда, вариант с воспитавшим кипера «Спартаком» исключен, там и без него полный комплект.

3. Роман Нойштедтер (стоимость: 1,2 млн евро)

32-летний защитник в августе покинул «Динамо» свободным агентом и пока безрезультатно ищет новое место работы. В конце июля турецкие медиа отправляли игрока в местную Суперлигу, но из этого ничего не вышло. Как и с переходом в «Локомотив», которому, по слухам, футболист был предложен.

4. Денис Глушаков (стоимость: 1,2 млн евро)

Бывший полузащитник сборной России в начале августа разошелся с «Ахматом» и с тех пор подыскивает себе команду в столице. Ходили слухи, что Глушаков предпочтет один из московских клубов, чтобы быть ближе к подруге – игроку ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко.

Денис настолько хочет быть ближе к возлюбленной, что просится ко всем подряд – его уже отправляли в «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и даже «Химки». Новичок РПЛ, похоже, выиграл гонку за подписью Глушакова: 33-летний полузащитник смотрел с трибун победный матч «Химок» против «Динамо» (1:0). По информации «СЭ», контракт будет подписан на неделе.

5. Владимир Гранат (стоимость: 700 тыс евро)

33-летний защитник не впечатлил Леонида Слуцкого и за последний сезон в «Рубине» не появился на поле ни разу. В начале августа «Чемпионат» отправлял игрока в «Урал», но не срослось – с тех пор про Граната вообще ничего не слышно.

6. Юрий Лодыгин (стоимость: 600 тыс евро)

Бывший кипер «Зенита», похоже, окончательно загубил карьеру. С января 2019 года 30-летний вратарь сгонял в аренду в «Олимпиакос», свободным агентом отправился в «Газиантеп» (где Юра отметился только привозами) и бесплатно перешел в тульский «Арсенал». С конца сезона-2017/18 он при этом сыграл всего 11 матчей, поэтому перспективы нового трудоустройства весьма туманны.

Чемпионат России «Спартак» сделал предложение Кузяеву («Спорт-Экспресс») 10/09/2020 В 10:35