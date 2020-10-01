Страйкер выступал за «Ростов» с 2017 года, в прошлом сезоне он занял седьмое место в списке бомбардиров РПЛ. Сделка оценивается Transfermarkt в 8 млн евро. Игрок сборной Узбекистана подпишет с «грифонами» четырехлетний контракт с окладом в 600-700 тыс евро в год.