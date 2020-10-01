«Ростов» подтвердил продажу нападающего Элдора Шомуродова в итальянский «Дженоа».

Страйкер выступал за «Ростов» с 2017 года, в прошлом сезоне он занял седьмое место в списке бомбардиров РПЛ. Сделка оценивается Transfermarkt в 8 млн евро. Игрок сборной Узбекистана подпишет с «грифонами» четырехлетний контракт с окладом в 600-700 тыс евро в год.

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  • В сезоне РПЛ-2019/20 страйкер забил 11 мячей и оформил 6 ассистов в 28 матчах.
  • «Дженоа» закончил прошлый сезон на 17-й строчке – в одной позиции от зоны вылета.

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