Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание в свой адрес со стороны Ильи Геркуса – человека, который стал преемником Смородской на ее посту.

Геркус ранее заявил следующее: «Скажу нескромную вещь: я лучше менеджер, чем она (Смородская). Намного. Я ее обыграю в любом соревновании по любому менеджерскому скиллу. Потому что лучше разбираюсь в экономике, финансах, маркетинге, спорте, человеческих ресурсах. Если бы мы вместе учились, у меня были бы лучше отметки. Условно говоря, пятерки. У нее – четверки. Я хороший менеджер».

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«Я читала и готова ответить ему. Везде, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям. Начиная от финансов и кончая организацией деятельности клуба. Чемпионство с «Локомотивом»? Он пришел на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга.

Сработал мой багаж? Абсолютно верно! Я так и считаю. Костяк команды, была налажена работа академии. Вот сейчас, я так чувствую, она полностью развалится. Мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Такой слабый и незаметный персонаж дает такие интервью... Просто смех! Он бы меня обыграл... Да он ноль без палки!» – ответила Смородская Геркусу. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

  • Смородская руководила «Локомотивом» с июля 2010-го по август 2016 года.
  • Геркус находился во главе клуба с лета 2016-го по декабрь 2018 года.

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