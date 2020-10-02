В июле прошлого года «Газпром» выбросил на Малкома 40 миллионов евро, и Василий Уткин запанчил действующих чемпионов России эффектным сравнением: «Зенит» – империя зла». Фраза экс-комментатора так разошлась, что стала мемом – теперь про нее пишут тексты в медиа и спрашивают Геннадия Орлова, Вячеслава Малафеева и Сергея Семака.

Примерно схожие тезисы спустя 12 месяцев произнес Герман Ткаченко, только без метафор из «Звездных войн»: «Проблема «Зенита» – в той конкурентной среде, в которой они находятся каждый день. Это слабая лига, отсутствие той конкуренции, которая должна их закалять».

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Аргументы понятны: в Санкт-Петербурге выжигают любую конкуренцию, объедают нищих и при этом делают это лишь ради собственной выгоды – никаких успехов в Европе такое поведение не приносит. Но в целом это кажется критикой задним умом: нужно быть очень продвинутым менеджером, чтобы предвидеть возможную стагнацию команды из-за хилости чемпионата и затем искусственно сдерживать ее рост для дальнейшего прогресса. Любой опыт управления по-питерски показывает, что так далеко в будущее никто в России не заглядывает.

Артем Дзюба («Зенит»), Самюэль Жиго и Эсекиэль Понсе («Спартак») Фото: Getty Images

И опять же неясно, почему за это должен отвечать «Зенит». Ни в одной сфере бизнеса игроки не заинтересованы в усилении конкуренции, для контроля существуют сторонние ограничители, иначе на рынках царствовали бы сплошные монополии. Тут, скорее, возникают вопросы к устройству регулирующих органов в русском футболе – почему Новосельцев и Сутормин перебрались на «Газпром-Арену» по цене мешка картошки, и такую практику замечают только за одной командой.

Опыт других стран показывает, что можно не раздувать чемпионскую гонку до шести богатеньких команд, как в Англии, – для прогресса достаточно второй равной силы. Так происходит с «Реалом» и «Барселоной» в Испании и в начале 2010-х вспыхнуло в Германии с «Баварией» и «Боруссией».

«Конечно, вам нужна конкурентная лига, – сейчас доминирует «ПСЖ», но всего два года назад чемпионом был «Монако», – признавал в 2018-м гендиректор LFP (французский Прядкин) Дидье Квилло. – То же самое происходит в Бундеслиге, Серии А и даже Примере с «Барсой» и «Мадридом». Только Англия такая уникальная, где нельзя предсказать победителя, так что это не только парадокс Лиги 1».

Презентация новичка «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, 2017 год Фото: Getty Images

Из более достижимых примеров – Португалия, где «Порту» и «Бенфика» не дают расслабиться друг другу. Из более близких – Украина, где «Динамо» и «Шахтер» создали клановую систему и потому воюют с половиной Премьер-лиги. Из более далеких – Турция, где «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» делят Стамбул на три части. В России же выходит так, что если «Зенит» проваливается по каким-то внутренним причинам, то титул натурально лежит под ногами. И это вовсе не признак здоровой футбольной системы.

Единственный кандидат на звание второй силы – конечно, «Спартак». Красно-белые регулярно меряются с башней «Газпрома» метриками (ВЦИОМ против «Яндекса»), кто тут самый популярный клуб в стране, а по создаваемому инфошуму давно превзошли питерцев. Клуб Леонида Федуна урабатывает других претендентов на это звание и по стабильному финансированию (ЦСКА), и по возможной конвертации фан-базы в доходы («Локо» и вечные терки с болельщиками), и по уровню медийности («Краснодар» с нулем инфобомб за коронавирусную паузу).

«Спартак», «Открытие Арена» Фото: From Official Website

Достаточно объективно у «Спартака» есть все, чтобы чередоваться с Питером на вершине турнирной таблицы. Но импульсивность Федуна запускает бесконечные смены стратегий, чередует тренеров по принципу «русский – иностранец» и в итоге живет от провального года к переходному.

В РПЛ в межсезонье был коротенький момент, когда она могла превратиться в Украину с ее полуофициальными фарм-клубами – на отношения «Сочи» и «Зенита» в Москве отвечали возможным сотрудничеством с «Химками» и «Уфой». Но в Подмосковье быстренько свернули коллабу, а башкиры вместо упорной борьбы выпилились на «Газпром-Арене» со счетом 0:6. Очередной проект красно-белых по завоеванию власти провалился.

Борьба «Спартака» и «Зенита» существует лишь в медийном пространстве – перчатки Газизова, ответ Медведева, покупка Кокорина, ругань ветеранов из обеих столиц и даже смешные подколки Аршавина и Быстрова. Но на футбольном поле, конечно, они друг другу на дистанции не соперники. «Зенит» за 13 сезонов (с золота-2007) 10 раз оказывался выше красно-белых в таблице и в чемпионате-2020/21, вероятно, опередит заклятых врагов в 11-й из 14 – по крайней мере, все к этому идет.

Сильный и могущественный «Спартак» пошел бы на пользу всей Премьер-лиге. Вечное дыхание преследователя собрало бы «Зенит» и зарядило его расслабившихся скамеечников. В кабинетах РФС и РФПЛ появилось бы не только питерское лобби, а, как минимум, еще одна мощная сторона, у которой тоже есть интересы. Да и телевидению удобнее продавать их очный матч – всегда интереснее смотреть за игрой первой и второй команд, промоутировать ее как баттл двух столиц и русское Класико, а не как гонку лидера и вечно отстающего.

Сейчас у двух представителей России в Лиге чемпионов, «Зенита» и «Локо», нулевой уровень эмпатии – болельщики не ненавидят друг друга, в медиа не слышны угрозы порвать соперника, а на поле регулярно случается тухлятина (два ТБ 2,5 за 11 попыток). Да, у телеконтракта РПЛ с конкуренцией еще печальнее, чем у самой лиги, но все же лучше подавать русский футбол через мочилово мощных «Зенита» с «мясом», а не возню кривоногих неумех.

«Спартаку» нужна стабильность, которая невозможна с подогревом от болельщиков с одной стороны и регулярными истериками владельца с другой. Леонид Федун до сих пор хочет всего и сразу. Поэтому он дергает топ-менеджеров и мечется из стороны в сторону вместо того, чтобы занять уже хоть какую-нибудь позицию – рост молодых из академии, поиск легионеров для перепродажи, покупка дорогих лидеров для игры здесь и сейчас, хоть что-нибудь. Видимо, в окружении бизнесмена нет человека со знанием арифметики, который объяснит: даже второе место лучше, чем пятое, третье, снова пятое и седьмое (пять последних результатов красно-белых помимо чемпионства).

Леонид Федун и Шамиль Газизов, «Спартак» Фото: From Official Website

Да, «Зениту» странно создавать синтетических конкурентов, поэтому вина за хилость Премьер-лиги лежит на уже имеющихся – почему они не бросились в долгосрочную погоню за чемпионом, а топчутся на месте и вглядываются в улетающий вперед «Петербург»? Так что обвинять во всех бедах РПЛ и называть империей зла нужно не сине-бело-голубых, а Леонида Федуна. Как минимум за то, что справлялся с личными переживаниями не терпением и выстраиванием грандиозной корпорации, а увольнением тренеров и бесконечными перезагрузками всей стратегии.

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