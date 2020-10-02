Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос накануне матча против «Спартака» ответил на вопрос о судействе в Тинькофф РПЛ.
– Руководство «Спартака» критикует лигу за многие вещи. Там жалуются, что многим клубам помогают судьи. Вы когда-нибудь ощущали поддержку арбитров?
– Нет. Когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удается побеждать и завоевывать награды. Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Все потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя, – цитирует футболиста «СЭ».
- 3 октября «Спартак» примет «Зенит» в рамках РПЛ. За текстовой трансляцией матча можно следить вот тут.
- Соперники делят первое место – у обоих клубов по 20 очков.