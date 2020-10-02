– Нет. Когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удается побеждать и завоевывать награды. Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Все потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя, – цитирует футболиста «СЭ».