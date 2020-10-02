Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев подверг критике РПЛ после вылета «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.

– Успех «Краснодара» стал единственной радостной новостью для России в отборочной стадии еврокубков. «Динамо» вылетело от «Локомотива» из Тбилиси, «Ростов» – от израильского «Маккаби». Что скажете по поводу их выступления?

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– К сожалению, все это не случайность, а печальная тенденция. Конечно же, это болезненный удар по репутации российского футбола и страны, которая два года назад успешно провела чемпионат мира, ставший, по словам президента ФИФА Джанни Инфантино, лучшим в истории. Сегодня в России создана уникальная футбольная инфраструктура, которой нет равных в мире. Но уровень футбола оценивают не только по наличию стадионов, но и по выступлению сборной и клубов на международной арене.

И если национальная команда в последнее время выглядит достойно, то на клубном уровне нам гордиться абсолютно нечем. В последние десять лет результата нет, и мы вынуждены признать, что средний уровень футбола в России падает. Пришло время задуматься, почему так происходит. В каждом серьезном деле нужна система, которая дает результат. Это касается любой области – бизнеса, политики и, безусловно, спорта. А если система не дает результата, значит, она не работает – и настало время что-то менять.

Давайте признаем: сегодня российская лига – это настоящее болото. Все это видят, но почему-то молчат. Как известно, если футболисты не дают результат, их меняют. Если тренер не дает результат, его тоже меняют. В связи с этим я хочу задать один вопрос. Если руководители лиг не дают результат, почему их не меняют?! Почему они остаются и продолжают повторять: «У нас самая лучшая лига, у нас все нормально».

– Но руководителей лиги выбирают клубы. Значит, их все устраивает.

– Странно, если их устраивают регулярные вылеты в отборочных раундах еврокубков, невыходы из групп и недополучение огромных денег. Объективно, в РПЛ есть 8-9 клубов, которые имеют кадровые и финансовые возможности бороться за еврокубки и успешно в них выступать – «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Рубин», «Ахмат». Это больше, чем половина лиги!

И мы вправе требовать от всех этих команд, чтобы они достойно играли на международной арене и поддерживали репутацию российского футбола. Но вместо этого наши лидеры регулярно уступают соперникам из гораздо более слабых лиг, – приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Россию на групповом этапе еврокубков в сезоне-2020/21 представят четыре команды: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.

«Зенит», «Локо» и «Краснодар» выступят в Лиге чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы.

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