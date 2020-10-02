Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал своего любимого спортсмена.

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– Можно сузить до футбола. Это Месси. Несмотря на то, что он очень критикуемый игрок. Но для меня это гений. Его полет мысли и то, что он делает, когда находится с мячом, это нечто, что-то фантастическое. Он гений и лучший игрок, который сейчас есть в футболе, – заявил Семак в интервью «Спорт День за Днем».

  • В чемпионате Испании-2020/21 Месси провел два матча, в которых забил один мяч.
  • Лео – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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