Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал своего любимого спортсмена.
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– Можно сузить до футбола. Это Месси. Несмотря на то, что он очень критикуемый игрок. Но для меня это гений. Его полет мысли и то, что он делает, когда находится с мячом, это нечто, что-то фантастическое. Он гений и лучший игрок, который сейчас есть в футболе, – заявил Семак в интервью «Спорт День за Днем».
- В чемпионате Испании-2020/21 Месси провел два матча, в которых забил один мяч.
- Лео – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
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