– Можно сузить до футбола. Это Месси. Несмотря на то, что он очень критикуемый игрок. Но для меня это гений. Его полет мысли и то, что он делает, когда находится с мячом, это нечто, что-то фантастическое. Он гений и лучший игрок, который сейчас есть в футболе, – заявил Семак в интервью «Спорт День за Днем».