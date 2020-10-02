Бывший коуч «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком».
«Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» почти нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.
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Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», – цитирует Петржелу «Чемпионат».
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 2 октября. Начало – в 19:00 (мск).
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.
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