«Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» почти нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.