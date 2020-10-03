Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с футболистами, тренерами и руководством «Уфы».

«Мы не так часто встречаемся. И у меня не так часто бывает время ходить на матчи. Но нам есть что обсудить. Не скажу, что с хорошим настроением встречаемся друг с другом. Потому что вы и сами все понимаете. Послушайте и поверьте нам: то, что касается финансирования, – все будет.

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Вы громили довольно серьезные команды. У нас была спокойная, уверенная ситуация в турнирной таблице. А сейчас у меня возникают мысли: что происходит-то? Понятно, что у вас есть определенные изменения. Ваш опытнейший руководитель пошел на вырост. И мы очень рады успехам Шамиля Газизова. Но менеджмент, управленческий персонал команды остались без изменений. Поэтому я тоже не могу сказать, что это может быть основанием для каких-то шагов назад.

В республике вокруг вас сформировалась очень позитивная, болеющая за вас инфраструктура. Поэтому мы хотели бы и от вас получить отдачу», – приводит слова Хабирова «Чемпионат».

В девяти турах нового сезона Тинькофф РПЛ «Уфа» набрала только 5 очков, выиграв один матч, дважды сыграв вничью и потерпев 6 поражений.

В последнем туре команда Вадима Евсеева со счетом 0:6 уступила «Зениту».

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