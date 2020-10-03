Форма

«Зенит» едет к «Спартаку» на «Открытие Арену», чтобы выяснить единоличного лидера чемпионата России – на данный момент, после девяти туров, принципиальные соперники делят первое место. Команды набрали по 20 очков с шестью победами, двумя ничьими и одним поражением.

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«Зенит» всерьез споткнулся на «Динамо» и взял по одному очку с «Уралом» и «Локомотивом». «Тамбов» получил в Петербурге четыре мяча, «Уфа» в последнем матче – шесть, поэтому настрой и форма у петербуржцев весьма боевые. Они забили больше всех – 20 мячей.

Единственное поражение «Спартака» – дерби против ЦСКА, а ничьи были с «Уфой» и «Сочи». Встреча будет любопытной с точки зрения судейства – РФС официально признавал результативные ошибки, сделанные рефери в пользу «Зенита» и против «Спартака». На матч назначен Павел Кукуян, на ВАР будет работать Сергей Карасев.

Кто посмотрит матч по ТВ

За «Спартак» против бывшего клуба не сыграет Александр Кокорин – Доменико Тедеско заявил, что это не рецидив старой травмы, из-за которой футболист пропустил начало сезона. Разумеется, на поле не выйдет Денис Глушенков, порвавший кресты и выбывший до апреля. Восстанавливается Александр Ташаев, а Аяз Гулиев снова прозябает в дубле.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Матч с «Уфой» обернулся для «Зенита» не только разгромом аутсайдера, но травмами нескольких ключевых игроков – сломались Сердар Азмун, Малком и оба центральных защитника – Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. За два дня до игры ни один не занимался в общей группе, но весь квартер полетел с командой в Москву, и Сергей Семак объявил, что решение по участию игроков в матче будет приниматься непосредственно перед формированием итогового состава. Продолжают восстановление Себастьян Дриусси, Андрей Лунев и Леон Мусаев.

Ориентировочные составы

«Спартак»

«Зенит»

Ставки букмекеров

«Спартак» – 3,34

Ничья – 3,41

«Зенит» – 2,26

Уверенности в победе действующего чемпиона у букмекеров нет, коэффициенты довольно ровные. Ставка на победу «Спартака» – вряд ли большой риск: футболисты Тедеско умеют собираться на важные матчи и доказали это, сломив ЦСКА. У «Зенита» же проблемы с составом из-за травм.

Аналитики не уверены в результативности матча: на тотал более 2,5 мяча предлагается поставить за 2,5, меньше 2,5 мяча – за 1,97. Но если команды и будут забивать, то сделают это Александр Соболев и Артем Дзюба, исправно поражающие чужие ворота в последних матчах. На гол Александра дается коэффициент 3,10, Артема – 2,39.

Артем Дзюба и Сердар Азмун Фото: Getty Images

Где смотреть

Центральный матч тура стартует в 19:00 по московскому времени, его покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Eurosport.ru как обычно подстрахует любимых читателей онлайн-трансляцией, которую проведет Артем Мазилкин.

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