Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин сменит клуб в текущее трансферное окно.

«Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то. Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать. Но раз травма, то ничего не поделать.

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«Спартак» так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон сегодня очень хорошо себя проявляют и без Кокорина, поэтому «Спартак» идет на первом месте. Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру «Спартака», Малком тоже в первое время долго не играл», – цитирует 75-летнего Орлова Sport24.

  • Кокорин стал игроком «Спартака» в августе 2020 года на правах свободного агента.
  • Недавно сообщалось, что игроком интересуется «Рома».

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