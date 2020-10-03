Центральный полузащитник «Спортинга» Вендел близок к переходу в «Зенит».
Журналист Николо Скира сообщает, что сделка уже закрыта. Петербуржцы заплатят за 23-летнего игрока 20 миллионов евро, он подпишет с новым клубом пятилетний контракт. Медосмотр назначен на понедельник, 5 октября.
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Официально о трансфере пока не объявлено.
- Бразилец выступал за «Спортинг» с 2018 года и стал обладателем Кубка Португалии.
- До этого он играл в «Флуминенсе».
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