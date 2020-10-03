Александр Кокорин снова угодил в лазарет – после пропущенного из-за травмы старта сезона он дебютировал за «Спартак» в РПЛ только 26 сентября. 3 октября он не сыграет против «Зенита» – бывшего клуба, которому наверняка хотел бы многое доказать. Тренер Доменико Тедеско заверил, что это не рецидив старого мышечного повреждения, а новый диагноз.

Ситуация не самая положительная: 29-летний Кокорин – нападающий топового уровня, а частые травмы говорят о недоработке с его стороны, стороны штаба или всех сразу. Журналисты попытались найти причину, и первым полноценным инсайдом поделился Иван Карпов.

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«Тедеско осознанно занизил предварительные сроки восстановления игрока и обозначил всего две недели. Увы, но это слишком оптимистичный прогноз. По моей информации, в четверг 1 октября Кокорин на тренировке повредил именно заднюю мышцу бедра (это по правде не рецидив).

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

В обычных среднестатистических условиях после такой травмы люди действительно возвращаются в строй спустя всего пару недель. Но у нас же особый случай, а не все как обычно. Как знают многие на футбольном рынке, но не любят об этом говорить – Кокорин слишком доверяет личному массажисту – прохвосту Колесникову, который своими бездарными действиями постоянно усугубляет травматичность Саши.

Сергей еще с динамовских времен обслуживает нашего красавца, как будто бы решая его проблемы по физике. Но, по факту, он лишь засирает ему голову всякой байдой и каждый день часами убийственно разминает несчастное тело Кокорина, нанося ему непоправимый урон. Так и сейчас, руками псевдо-друга Колесникова губится здоровье Кокоши (а это же самое ценное в карьере спортсмена), который глупо и искренно доверяет приближенному к нему вредителю. И если бы персональный массажист Саши не шатался постоянно бы рядом, то Кок действительно был бы способен восстановиться от такого повреждения всего за пару недель», – написал Карпов.

Иван предположил, что приобретение Кокорина было ошибкой гендиректора Шамиля Газизова, и Александр Калмыков с «Р-Спорта» дополнил коллегу:

«Ошибка Газизова не в приглашении Кокорина, а в том, что в момент приглашения было согласовано его появление вместе с массажистом. Но Шамиль тут заложник – это было обязательное условие игрока».

Дмитрий Симонов подхватил: «Больше того, было согласовано даже наличие персональной массажной комнаты, как говорят».

Кто такой Колесников?

Сергей Колесников – весьма уважаемый массажист, причем не только в футболе – поэтому настолько пренебрежительный тон Карпова удивил, даже если он прав по кейсу Кокорина. Колесников работал в «Зените» с молодым поколением Аршавина и Кержакова при Петржеле, застал первое чемпионство в 2007 году и ушел в «Динамо» только при Спаллетти – с подачи Игоря Денисова. Потом он вернулся в «Зенит», вместе с игроками был сослан в «Сочи» и, наконец, оказался в «Спартаке».

До футбола Сергей практиковался в легкой атлетике – массировал легендарного Сергея Бубку на пике карьеры и разминал Елену Исинбаеву, когда она еще не была суперзвездой. Иногда к Колесникову обращались лучшие легкоатлеты из других стран.

Были в бэкграунде массажиста и скандалы – специалиста обвинили в том, что из-за него украинский нападающий Андрей Воронин преждевременно завершил карьеру игрока.

«Мое мнение: господином Колесниковым были проведены определенные манипуляции с Ворониным, которые он не имел права делать ввиду отсутствия соответствующего образования. Андрею пришлось оперироваться в Швейцарии, восстанавливаться в Америке и в итоге закончить с футболом. Колесников не должен был вообще делать мануальную терапию – это не входит в его обязанности, поскольку у него нет ни образования, ни сертификата для этого», – заявил в 2015 году бывший врач «Динамо» Александр Резепов.

Колесников объяснился: «Андрей травму получил на тренировке. Я в тот момент находился со сборной России. Поэтому я никак не мог травмировать его, а наоборот, пытался ему помочь. Делал все возможное, чтобы быстрее вернуть его в рабочий режим. После этого он даже отыграл один матч. А вот после уже начались осложнения, и он вынужден был поехать в Швейцарию. Никаких претензий ко мне от Воронина не было.

Поэтому слова Резепова – это ложь! После этой истории он написал руководству клуба донос на меня. Меня даже хотели уволить из «Динамо». Но Игорь Денисов, Александр Кокорин, Алан Касаев и другие футболисты написали письмо в мою поддержку, объяснив руководству, что я необходим команде. Помог и бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев. У нас состоялся серьезный разговор, где он даже предложил уволить Резепова, но я был против. Потом в клубе разобрались, и с меня сняли все обвинения».

Андрей Воронин Фото: Getty Images

Массажиста действительно связывают доверительные отношения с Кокориным – Саша настолько прислушивается к нему, что полагается на Колесникова абсолютно во всех медицинских вопросах.

«По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришел в «Милан», все было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный. У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться. Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объемы Кокорин выполняет. После него эту процедуру у нас и Далер Кузяев, и Дима Полоз проделали», – рассказывал Колесников в 2018-м.

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