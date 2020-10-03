Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», подогрел атмосферу перед матчем петербургской команды против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.
44-летний Радимов выложил видеонарезку моментов с участием нападающего красно-белых Александра Соболева. Форвард, по мнению Владислава, симулирует падение в надежде заработать штрафной удар и пенальти. «Знаменитые спартаковские стеночки», – сыронизировал в подписи Владислав.
Увидеть его твит можно здесь.
- «Зенит» и «Спартак» сыграют в Москве сегодня, 3 октября. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
- В сезоне-2020/21 Соболев забил три мяча и отдал один ассист в девяти матчах.