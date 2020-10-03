Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», подогрел атмосферу перед матчем петербургской команды против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

44-летний Радимов выложил видеонарезку моментов с участием нападающего красно-белых Александра Соболева. Форвард, по мнению Владислава, симулирует падение в надежде заработать штрафной удар и пенальти. «Знаменитые спартаковские стеночки», – сыронизировал в подписи Владислав.

Кубок России «Он нас не понимает». Соболев – о том, почему Кокорин не забил «Родине» 17/09/2020 В 05:20

Увидеть его твит можно здесь.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Москве сегодня, 3 октября. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

В сезоне-2020/21 Соболев забил три мяча и отдал один ассист в девяти матчах.

Чемпионат России Титов: «Фора Дзюбы перед Соболевым – спартаковская школа» 11/09/2020 В 11:25