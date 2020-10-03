Обстановка перед центральным матчем тура «Спартак» – «Зенит» накалена до предела: противостояние фанатов снова обострилось.

Новый виток скандала начался с публикации РИА «ФАН» – согласно утечке, «Фратрия» планировала пронести на игру несогласованный с РФС баннер с оскорблениями в адрес руководства «Зенита». «Перформанс может не соответствовать рисунку, отправленному в РПЛ, однако все его детали неизвестны. Также в лиге опасаются, что полотно могут дополнить текстом, который будет расценен как оскорбительный», – утверждает источник.

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«Ландскрона» быстро отреагировала, заявив, что их баннер тоже завернули. Кроме этого, «Виражу» слили идею спартаковского плаката, который так взволновал Лигу.

«По информации из стана одного из блоков наших оппонентов, они испытывают не меньшие проблемы в реализации своих трех перфомансов.

Мы искренне надеемся, что они избегут нашей участи, и мы увидим шедевры красно-белого перфоманса, как Кракен «сосет концы», очередной гладиатор ведет свое войско «В СРАКУ», а пиво «Miller» и «Kozel» дадут «Зениту» силы вновь заставить тушинских интернет-ультрас выпустить новое заявление!» – написали на «Ландскроне» и показали фрагменты спартаковского баннера.

На взаимные уколы фанатов отреагировала РПЛ. «В лигу поступила информация об утечке эскизов визуальной поддержки болельщиков «Спартака» перед матчем 10-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита».

РПЛ считает, что передача подобных материалов третьим лицам недопустима. Существует годами отработанный механизм согласования, который со стороны лиги не давал сбоев. Конфиденциальность в подобных вопросах – один из приоритетов РПЛ», – заявление Лиги, которое никого не устроило.

«Фратрия» уверена, что перфоманс «Зениту» слила сама Лига – на этом настаивает фанат Алекс Лихачев, объяснивший процесс согласования баннеров.

«Что я прочитал в ночном посте сине-бело-голубых? Много строк, направленных на защиту РПЛ. При этом они с уверенностью там пишут о том, какие именно перфомансы были отправлены в лигу на согласование, а какие не были. То есть вам известна эта информация, получается?

Главный вопрос и главная моя (не всех красно-белых фанатов, но наверняка многие могут со мной и согласиться) претензия по поводу «ультрас фэйр-плей» заключается вот в чем: два перфоманса, изображения которых выложили в первом посте сине-бело-голубые, готовили два разных блока. То есть внутри спартаковского движа никто из «Фратрии» не видел эскиза SG и наоборот, так как нет практики всеобщего согласования перфов обеими организациями одновременно. Другими словами, ни один фанат «Спартака» не имел оба эскиза на руках.

Фанаты «Спартака» Фото: Getty Images

Первая точка, где эти два эскиза оказываются рядом – начало согласования перфомансов. То есть начинается официальный и служебный процесс, требуемый регламентом и законами. Фанаты прислали свои эскизы (так как были вынуждены это сделать), и эта информация стала достоянием тех, кто получил ее по работе, по своим служебным обязанностям.

Далее кто-то (из клуба ли, из лиги ли, из силового блока ли) слил ее по каким-то причинам так, что она долетела до сине-бело-голубых фанатов. А те в свою очередь воспользовались. Имели право? Ну, имели. Но можно ли назвать это фэйр-плей?» – задается вопросом Лихачев.

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