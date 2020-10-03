Массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина Сергей Колесников прокомментировал предположения о том, что частые травмы страйкера связаны именно с его работой.

«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, еще с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определенные мысли, но стараюсь их отогнать», – сказал Колесников «Чемпионату».

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  • Кокорин пропустит матч «Спартака» против «Зенита» 3 октября из-за повреждения.
  • Тедеско отметил, что это не рецидив травмы, из-за которой Александр пропустил старт сезона, а новая болячка.

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