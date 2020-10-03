Защитник «Зенита» Денис Терентьев дал прогноз на матч 10-го тура против «Спартака».
«Сегодня будут шашлыки. В 19:00 на «Открытие Арене», – написал Терентьев в комментариях к публикации пиар-менеджера Артема Гаврилова в инстаграме. Пост уже удален, но интернет все помнит.
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- Терентьев – воспитанник «Зенита».
- Матч петербуржцев со «Спартаком» пройдет 3 октября и начнется в 19:00 по Москве. Следить за игрой можно вот тут.
- Команды делят первую строчку таблицы – у них по 20 очков.
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