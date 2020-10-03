На «Открытие Арене» завершился центральный матч тура Тинькофф РПЛ. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью – 1:1. Все самые главные и сочные события матча – в нашем обзоре.
- Ни один из игроков стартового состава «Спартака» не забивал «Зениту» в РПЛ до прошедшего матча.
- На стадион приехали важные гости. Юрий Семин и Зарема Салихова – подруга Федуна, которая, по слухам, контролирует многие процессы в клубе.
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- Фанаты выдали несколько крутейших перформансов за матч – перед стартовым свистком и в перерыве.
- Перед игрой Андрею Ещенко вручили памятную футболку в честь 100 матчей за клуб. Он вышел на поле во втором тайме и испортил красивую цифру.
- В первом тайме голов не было, зато царил кипер «Спартака» Максименко – он совершил три сэйва за минуту.
- Во втором пошло живее – Ерохин открыл счет на 65-й.
- Понсе мог сравнять, но промазал по пустым. Возможно, все из-за колдовства Александра Медведева перед матчем.
- Фанаты москвичей тем временем устроили еще одну красоту.
- Видимо, Понсе вдохновился пением трибун и исправился – на 86-й минуте «Спартак» сравнял.
- «Спартак» не дал «Зениту» развить жуткую серию – до этого матча у петербуржцев было три победы в дерби кряду.
- Команды делят первое место в таблице – у обоих по 21 баллу.
- Дома в этом сезоне «Спартак» не смог обыграть только «Зенит» и негласный фарм-клуб «Зенита» – «Сочи» тоже увез с «Открытия» балл.
- «Зенит» в этом сезоне теряет очки только в гостевых матчах: в последних четырех играх на выезде команда один раз проиграла, три раза сыграла вничью и забила в этих матчах всего два мяча.
- Всего клубы провели 39 матчей в Тинькофф РПЛ: «Спартак» выигрывал 11 раз, а «Зенит» – 15.
- У «Спартака» 14 подряд результативных официальных матчей (11 в этом сезоне, 3 – в прошлом). В последний раз команда устроила подобное в 2011 году при Валерии Карпине – тогда москвичи забивали 15 матчей подряд.
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