На пресс-конференции после матча со «Спартаком» Семака прижали острым вопросом о Малкоме. Бразилец играет блекло, а коуч «Зенита» и не отрицает: «Он должен играть лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков не устраивает статистика».

Малком мог стать икс-фактором, который зацепил бы победу для «Зенита». Тем более, что петербуржцы были к ней близки. Давить «Спартак» они начали ровно с 11-й минуты.

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Главное: «Спартак» сдулся после стартового отрезка

В первые 10 минут «Спартак» заставил «Зенит» прочувствовать дискомфорт чужого поля. Все благодаря плану Тедеско на игру без мяча.

«Спартак» защищался по схеме 3-4-3, где передняя линия часто вставала в треугольник и заточала Барриоса. Спустя пару секунд Понсе и Ларссон срывались и бежали прессинговать Ловрена с Ракицким, а на флангах Зобнин и Айртон давили по Сантосу и Караваеву. Треугольник и прессинг в центре вынуждали «Зенит» откатывать владение на фланги – тут петербуржцев встречали один-в-один.

Треугольник Бакаев-Ларссон-Понсе ориентирован на Барриоса. Зобнин и Айртон – в высоких позициях. Они готовы налететь на Караваева и Сантоса Фото: Other Agency

На этом этапе игры «Зенит» уступал по всем базовым цифрам для атаки: касаниям (73:90), передачам (57:69) и владению (44% на 56%). Доля касаний на чужой половине составляла скудные 32%, из-за чего первые 10 минут план Тедеско казался рабочим. Проблема была одна: футбольный матч протекает в девять раз дольше.

«Зенит» подстроился. Барриос стал отскакивать в первую линию, где получал владение наравне с Ракицким и Ловреном. Вильмар делал это заранее, чтобы не грустить в окружении Бакаева, Ларссона и Понсе.

Новая позиция Барриоса – в первой линии Фото: Other Agency

На мяче трио Барриос-Ракицкий-Ловрен раздало схожие цифры. У них 37, 36 и 44 передачи. Они же задали новый тренд: «Зенит» перестал таскать мяч низом и полностью доверился забросам. У РБЛ – это аббревиатура фамилий, а не лига батл-рэперов – 5, 13 и 12 лонгболлов.

Где-то близко – статистика Сантоса и Оздоева. Они стали лидерами «Зенита» по xGBuildup – это показатель, который отражает атакующий вклад игроков без ударов и передач под удар, то есть только на этапе архитектуры. У Сантоса 0,85 xGBuildup и 9 забросов, у Оздоева – 0,77 и 6. Все это доказывает зависимость, которую «Зенит» приобрел от лонгболлов. Правда, в матче со «Спартаком» это был лишь плюс.

Параллельно «Зенит» развивал игру без мяча. В первом тайме команда Семака обкатывала 4-3-3. Эта схема делала защиту петербуржцев консервативной, зато сжигала главный козырь «Спартака» при выходе из обороны – плавающие позиции полузащитников. На мяче кто-то из пары Крал/Урунов держался в центре, пока сосед отходил ближе к флангу. Это должно было растянуть защиту «Зенита», но гости подстроились: крайние игроки в тройках зажимали того, кто растягивал их блок.

Очертания 4-3-3 «Зенита» и включения крайних игроков Фото: Other Agency

Во втором тайме защита Семака трансформировалась. «Зенит» перешел на 4-1-4-1 с более дерзким прессингом. Дзюба включался по одному из центрдефов «Спартака», Мостовой и Малком – по двум другим, а Ерохин с Оздоевым держали Крала и Урунова.

Персональные ориентировки в прессинге «Зенита». Здесь Дзюба даже побежал до Максименко – его цель прикрыл партнер Фото: Other Agency

Суммарно «Зенит» превзошел «Спартак» с точки зрения тактики. Пока Тедеско ехал по игре благодаря великим сэйвам Максименко, Семак подстраивал выход из обороны и сочинял свежие подходы в игре без мяча. «Зенит» играл дубовато, но эффективно и почти не заметил потерю Азмуна на 70-й минуте.

Детали: Тедеско повезло с голом

Лейтмотив игры засветился даже в характере голов. К ставке на лонгболлы «Зенит» прибавил умную игру в штрафной, где к Дзюбе поднимались Мостовой и Ерохин. Они уводили от Артема Жиго и Джикию, чтобы тот мог играть один-в-один против менее крепкого Маслова.

Во втором тайме ситуация чуть изменилась. Теперь и Дзюба мог стягивать центрдефов «Спартака», чтобы освободить микрозоны для партнеров. Именно из такой ситуации – а еще из фейспалмовой ошибки Жиго – пришел гол Ерохина.

Гол Ерохина. Дзюба стягивает защиту Фото: Other Agency

В этом голе была видна системность и подготовка. Таких моментов – два игрока впереди, один примагнитил защиту, другой освободился – у «Зенита» было много. За «Спартак» все решила техника Крала и провал Оздоева – Магомед бросил Понсе в слишком открытой позиции.

Обиднее всего, что красно-белые стартовали максимально ярко. Тедеско мог докрутить начальный план, но отступил. Семак был прозорливее, что, впрочем, не создало ему отрыв в турнирной таблице.

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