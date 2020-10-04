«Хороший результат для «Спартака». Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. «Спартак» действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке «Зениту». А «Зенит» наоборот – они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.