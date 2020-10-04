Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал центральный матч десятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком», который закончился вничью.

«Хороший результат для «Спартака». Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. «Спартак» действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке «Зениту». А «Зенит» наоборот – они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.

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Если графики чертить, то нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше. Вот эти графики и сошлись», – приводит слова 39-летнего Аршавина официальный сайт «Матч ТВ».

  • Игра завершилась со счетом 1:1 – на гол Александра Ерохина красно-белые ответили мячом Эсекиэля Понсе.
  • «Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу, обе команды набрали 21 очко.

«Зенит» заслужил победу в дерби. «Спартак» был крут ровно 10 минут

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