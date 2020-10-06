Полузащитник сборной России Далер Кузяев подписал контракт с «Зенитом».

27-летний футболист покинул клуб летом, желая устроиться в Европе. Не получилось – соглашение с «Зенитом» рассчитано на три года.

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  • В России на Кузяева претендовали, «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».
  • Сам Далер рассматривал как приоритет трансфер в один из европейских клубов.

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