Полузащитник сборной России Далер Кузяев подписал контракт с «Зенитом».
27-летний футболист покинул клуб летом, желая устроиться в Европе. Не получилось – соглашение с «Зенитом» рассчитано на три года.
Чемпионат России
Кузяев может перейти в «Локо» под ЛЧ, Николич уже за (Илья Казаков)
- В России на Кузяева претендовали, «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».
- Сам Далер рассматривал как приоритет трансфер в один из европейских клубов.
Чемпионат России
«Спартак» сделал предложение Кузяеву («Спорт-Экспресс»)
Чемпионат России
Игрок «Зенита» выстрелил у Черчесова на ЧМ-2018, а потом поплыл. Сейчас его ждут в Европе