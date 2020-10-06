«Зенит» объявил о соглашении с 23-летним футболистом «Спортинга» Венделом Вале.
Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. Он прошел медосмотр в Лиссабоне в субботу, 3 октября.
По данным газеты O Jogo, «Спортинг» получит за игрока 20 миллионов евро и 4 миллиона евро бонусами. Источники Metaratings.ru уточнили, что агенты Вендела получат 6 миллионов евро. В эту сумму войдут процент с зарплаты бразильца в «Зените» и процент от трансфера со стороны «Спортинга».
Инсайдер Николо Скира добавил, что переход Вендела закрыл трансферное окно для петербургского клуба.
- В сезоне-2019/20 Вендел провел за «Спортинг» 28 матчей, в котором забил три мяча и отдал три результативные передачи.
- Бразилец стал вторым трансфером «Зенита» летом 2020 года после покупки центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.