«Зенит» объявил о соглашении с 23-летним футболистом «Спортинга» Венделом Вале.

Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. Он прошел медосмотр в Лиссабоне в субботу, 3 октября.

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По данным газеты O Jogo, «Спортинг» получит за игрока 20 миллионов евро и 4 миллиона евро бонусами. Источники Metaratings.ru уточнили, что агенты Вендела получат 6 миллионов евро. В эту сумму войдут процент с зарплаты бразильца в «Зените» и процент от трансфера со стороны «Спортинга».

Инсайдер Николо Скира добавил, что переход Вендела закрыл трансферное окно для петербургского клуба.

  • В сезоне-2019/20 Вендел провел за «Спортинг» 28 матчей, в котором забил три мяча и отдал три результативные передачи.
  • Бразилец стал вторым трансфером «Зенита» летом 2020 года после покупки центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

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