Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. Он прошел медосмотр в Лиссабоне в субботу, 3 октября.

По данным газеты O Jogo, «Спортинг» получит за игрока 20 миллионов евро и 4 миллиона евро бонусами. Источники Metaratings.ru уточнили, что агенты Вендела получат 6 миллионов евро. В эту сумму войдут процент с зарплаты бразильца в «Зените» и процент от трансфера со стороны «Спортинга».