«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ – 4:2.

Никита Бурмистров открыл счет на 19-й минуте и вывел хозяев вперед. После подачи с углового игрок подкараулил передачу партнера на дальней штанге и замкнул в пустой угол.

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Во втором тайме Алексей Ионов сделал умное забегание в штрафную и после длинного паса из центра поля в касание прошил кипера.

Артур Юсупов уже через три минуты отменил камбэк гостей. После подачи в штрафную и борьбы мяч вылетел к игроку, и он в касание ввалил в дальний.

На 74-й «Ростов» сравнял во второй раз в матче. Дмитрий Полоз принял пас от Ионова на правом фланге, вошел в штрафную, качнул защитника и аккуратно покатил в ворота.

А потом случился Зе. Через 4 минуты Антон запатентовал, возможно, лучший гол сезона – после подачи в штрафную нападающий отшил опекавшего его защитника и пробил ножницами через себя.

А на 84-й Великий положил конец интриге. Заболотный принял мяч спиной к воротам, спокойно ушел от соперника и вкрутил в дальний угол. Вишенка на торте – празднование с сальтухой.

«Ростов» не смог отомстить «Сочи» за 1:10 в прошлом сезоне – тогда ростовчане привезли второй состав из-за вспышки COVID-19.

«Сочи» поднялся на четвертую строчку, «Ростов» на шестом месте.

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