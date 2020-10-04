«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в матче десятого тура чемпионата России – 1:1.

Счет открыл грузинский полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия – 19-летний игрок убежал со своей половины поля, обокрал футболиста грознинцев, убрал второго, вбежал в штрафную и влупил в дальний угол.