«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в матче десятого тура чемпионата России – 1:1.
Счет открыл грузинский полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия – 19-летний игрок убежал со своей половины поля, обокрал футболиста грознинцев, убрал второго, вбежал в штрафную и влупил в дальний угол.
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- Футболист уже выступает за взрослую сборную Грузии.
- Хвича начинал карьеру в «Динамо» из Тбилиси, затем перешел в «Рустави», сгонял в аренду в московский «Локомотив», а летом 2019 года на постоянку подписался в «Рубин».
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