Инициатива принадлежит журналу France Football , которое вручает премию «Золотой мяч». Издание решило составить команду мечты из лучших футболистов в истории и провело опрос 177 спортивных журналистов, чтобы выявить претендентов.

Друг Яшина первым вылетал из штрафной и надел перчатки. Его бесило, что на воротах всегда жирные

За звание лучшего вратаря Яшин поборется с Гордоном Бэнксом (Великобритания), Джанлуиджи Буффоном и Дино Дзоффом (оба – Италия), Икером Касильясом (Испания), Зеппом Майером и Мануэлем Нойером (оба – Германия), Томой Н'Коно (Камерун), Петером Шмейхелем (Дания) и Эдвином ван дер Саром (Нидерланды).