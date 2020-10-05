Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории.

Инициатива принадлежит журналу France Football, которое вручает премию «Золотой мяч». Издание решило составить команду мечты из лучших футболистов в истории и провело опрос 177 спортивных журналистов, чтобы выявить претендентов.

Примера А
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За звание лучшего вратаря Яшин поборется с Гордоном Бэнксом (Великобритания), Джанлуиджи Буффоном и Дино Дзоффом (оба – Италия), Икером Касильясом (Испания), Зеппом Майером и Мануэлем Нойером (оба – Германия), Томой Н'Коно (Камерун), Петером Шмейхелем (Дания) и Эдвином ван дер Саром (Нидерланды).

  • Лев Яшин – единственный в истории вратарь-обладатель «Золотого мяча».
  • Лев Иванович умер в 1990 году.

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