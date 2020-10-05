Бывший директор по связям с общественностью «Зенита» и спортивный комментатор Федор Погорелов призвал дисквалифицировать защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.

«Был эпизод, когда Жиго ногой пытался пробить по Кержакову после этого поцелуя дружбы Кержакова с Ракицким. Мне интересно, рассмотрит ли этот акт агрессии контрольно-дисциплинарный комитет. Мне кажется, это дисквалификация матчей на пять. С учетом рецидива Жиго до конца 2020 года можно смело закрывать», – сказал Погорелов на ютьюб-канале «Грустная Передача о Футболе».

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  • Матч «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 1:1, голами отметились Александр Ерохин и Эсекиэль Понсе.
  • Жиго закончил встречу без желтой карточки.

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