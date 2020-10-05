«Был эпизод, когда Жиго ногой пытался пробить по Кержакову после этого поцелуя дружбы Кержакова с Ракицким. Мне интересно, рассмотрит ли этот акт агрессии контрольно-дисциплинарный комитет. Мне кажется, это дисквалификация матчей на пять. С учетом рецидива Жиго до конца 2020 года можно смело закрывать», – сказал Погорелов на ютьюб-канале «Грустная Передача о Футболе».