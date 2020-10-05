Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно перепалки между главным тренером команды Сергеем Семаком и форвардом Артемом Дзюбой, которая случилась во время матча против «Спартака» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

«Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться», – цитирует Медведева Sport24.

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  • «Зенит» и «Спартак» после 10 туров делят первое и второе места в турнирной таблице, команды набрали по 21 очку.
  • Дзюба в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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