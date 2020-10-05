Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о работе судей на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:2).

«Желтые карточки были абсолютно по делу, не хочу говорить о том, что судья как-то потерял контроль над игрой. У нас всегда ищут что-то там, где нет корня проблемы. Я понимаю, что было больше показано желтых карточек «Ростову», но они были не без причины. Если игрок проигрывает единоборство, то это как-то карается.

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В прошлой игре у нас удалили Заику, и что? Это не значит, что мы всегда будем голосить о том, что нас засудили. Нужно забивать свои моменты и играть. Явного беспредела не было, это мое мнение. Начинаются какие-то непонятные давления на судей», – цитирует Рубашко «Чемпионат».

«Сочи» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Ростов» – седьмую.

Матч «Сочи» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

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