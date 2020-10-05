Мэрия Москвы обсудила возможный недопуск болельщиков в ближайший месяц на матчи, которые проводятся под эгидой РФС. В

Рассматривается вопрос полного закрытия допуска фанатов на трибуны или его частичного ограничения, жесткость мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Ограничения могут вступить в силу уже с 11-го тура Тинькофф РПЛ.