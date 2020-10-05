Мэрия Москвы обсудила возможный недопуск болельщиков в ближайший месяц на матчи, которые проводятся под эгидой РФС. В
Рассматривается вопрос полного закрытия допуска фанатов на трибуны или его частичного ограничения, жесткость мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Ограничения могут вступить в силу уже с 11-го тура Тинькофф РПЛ.
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Возможное решение вызвано новой волной коронавирусной инфекции, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- Ранее из-за пандемии COVID-19 без зрителей был доигран чемпионат России-2019/20.
- С нового сезона болельщиков начали пускать на трибуны, но нахождение зрителей на стадионе разрешено в числе не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.
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